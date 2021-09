Malí.- Francia advierte a Malí de que quedará "aislado" internacionalmente si contrata mercenarios rusos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia ha advertido a Malí de que "perderá el apoyo internacional" y quedará "aislado" si alcanza un acuerdo con el Grupo Wagner, propiedad de un empresario cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para el envío de mercenarios al país africano.



La ministra de Defensa francesa, Florence Parly, ha resaltado que durante su reciente visita a Malí trasladó "muy claramente y muy directamente" lo que Francia opina "de Wagner y de los mercenarios en general. "Las cosas son claras, no es posible cohabitar con mercenarios", ha agregado.



"Les dije lo que piensa la comunidad internacional y que si Malí alcanza un acuerdo para asociarse con mercenarios, Malí se aislará, perderá el apoyo de la comunidad internacional, que está muy comprometida, y perderá sectores enteros de su soberanía", ha subrayado.



Asimismo, ha tildado de "inaceptables" las críticas del primer ministro maliense, Choguel Maiga, quien afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que París "abandonaba" a las autoridades malienses en materia de lucha antiterrorista.



El Ministerio de Exteriores francés ya salió al paso de las palabras de Maiga durante la jornada del lunes, cuando recalcó que la "transformación" de la operación 'Barkhane' no supone "una salida de Malí" y sostuvo que no se trata de "una decisión unilateral".



"La reciente neutralización del líder de Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Adnan Abú Ualid al Saharaui, es testigo de ello. La muerte el 24 de septiembre de un soldado francés durante una operación contra los grupos terroristas recuerda que nuestro compromiso en este combate se paga a veces con sangre", destacó el Ministerio.



El Gobierno de Malí rechazó la semana pasada las críticas vertidas durante los últimos días contra Bamako por sus supuestos planes para el despliegue de mercenarios rusos para hacer frente a la creciente de inseguridad, especialmente en el norte y el centro de su territorio.



El Grupo Wagner ha enviado mercenarios a varios países de África durante los últimos años --entre ellos Libia y República Centroafricana (RCA)--, lo que ha provocado suspicacias por la implicación de Moscú en varios conflictos en el continente.