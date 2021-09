Los asesinatos en EE.UU. subieron casi un 30 % en 2020, el mayor aumento en décadas

Pese a que en conjunto los delitos disminuyeron el año pasado en Estados Unidos, hubo 4.901 asesinatos más que en 2019. En la imagen un registro de archivo de operativo del FBI, tras un homicidio múltiple en California (EE.UU.). EFE/Mike Nelson

Washington, 27 sep (EFE).- El FBI documentó en 2020 un aumento de los asesinatos en Estados Unidos del 29,4 %, que supone el mayor incremento desde que se mantiene este registro desde hace seis décadas, según un informe publicado este lunes por la agencia.

Pese a que en conjunto los delitos disminuyeron el año pasado, hubo 4.901 asesinatos más que en 2019.

No obstante, el total de 21.570 asesinatos de 2020 no llega a los récords alcanzados a principios de la década de los 90 del siglo pasado, cuando se llegó a 25.000 en 1991.

En suma, en 2020 hubo 6,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un 40 % menos que en la década de los 80 y los 90.

Por otro lado, los delitos violentos crecieron el 5,6 % el año pasado y las agresiones el 12 %, mientras que los crímenes contra la propiedad disminuyeron el 7,8 %.

Respecto a las principales ciudades del país, en Nueva York hubo 500 asesinatos en 2020 frente a los 319 de 2019, aunque estas cifras están lejos del peor año para la urbe, 1990, cuando se contabilizaron más de 2.200.

En Chicago hubo 771 asesinatos en 2020 frente a los 500 del año anterior. Su año más nefasto fue 1992, cuando se produjeron 939 delitos de este tipo.

Mientras, en Los Ángeles se registraron 351 asesinatos el año pasado, en comparación con los 258 en 2019. El mayor número de asesinatos en esta urbe se dio en 1980, cuando hubo 1.010.

De acuerdo con los datos del FBI, la mayor parte de los asesinatos se perpetraron con armas de fuego, el 76 % del total, frente al 73 % de 2019.

Además, en cuanto a las víctimas, 9.913 fueron afroamericanos en 2020; 7.029 blancos; 497 personas de otras razas; y 315 de raza desconocida, de acuerdo con los datos disponibles.

El texto también indica que 14.146 hombres y 3.573 mujeres fueron asesinados ese año.

Este informe del FBI es la fuente más oficial sobre el número de delitos en Estados Unidos, aunque el retrato que hace de la situación en el país es incompleto.

El reporte se elabora con los datos que aportan las agencias encargadas del cumplimiento del orden en el país, pero no están obligadas a darlos.

En 2020, unas 15.897 agencias de las más de 18.619 existentes enviaron sus estadísticas al FBI, lo que supone una participación del 85 %.