Perú identifica un nuevo "sublinaje" de la variante gamma del virus causante de la covid-19

Fotografía de archivo tomada el pasado 15 de septiembre en la que se registró a un menor que regresa a clases presenciales en medio de la pandemia, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 24 sep (EFE).- Científicos del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú identificaron un nuevo "sublinaje" de la variante gamma del virus causante de la covid-19, que está compuesto en su mayoría por "genomas peruanos", informó este viernes el Ministerio de Salud (Minsa).

El equipo de vigilancia genómica del INS detectó el "sublinaje P.1.12" de esta variante, conocida también como brasileña, y señaló que supervisará su comportamiento "ante la posibilidad de una tercera ola de la covid-19 en el país".

Los biólogos moleculares peruanos estimaron la fecha de surgimiento de este "sublinaje" alrededor del 26 de febrero de este año y tras enviarlo a inicios de este mes al comité PANGO, que designa la nomenclatura de los "clados" (grupos específicos), fue aceptado este jueves y denominado como P.1.12.

El Minsa indicó que está presente en 18 regiones del país, en mayor cantidad en Lima y la amazónica Loreto, y se une al grupo de "sublinajes" gamma circulantes en Perú.

El ministerio destacó que los biólogos moleculares del INS "trabajan incansablemente para seguir la pista a las variantes del SARS-CoV-2 que circulan" en el país.

EVALÚAN DOSIS DE REFUERZO

Por otra parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que las autoridades sanitarias evalúan la posibilidad de ordenar que se aplique una dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus al personal de primera línea en la lucha contra la epidemia y a las personas vulnerables en el país.

El ministro recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos autorizó este miércoles una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los mayores de 65 años y para mayores de edad en riesgo de salud o especialmente expuestos a la covid-19.

"Eso se está evaluando en nuestro país", declaró al Canal N de televisión antes de remarcar que en Perú "no sobran las vacunas", ya que a pesar de que se ha adquirido "una buena cantidad" tienen la "obligación de seguirlas cuidando".

"Pero también tenemos que cuidar a los más vulnerables. Así que se está evaluando y se tomará una decisión en los próximos días con toda seguridad", sostuvo.

AVANZA LA VACUNACIÓN

El ministro también destacó que la campaña nacional de vacunación contra la covid-19 ya ha permitido alcanzar "al 53 % de la población con primera dosis aplicada, (y a) más del 35 % con segunda dosis".

"No puede haber una persona mayor de 50 años que no esté vacunada con dos dosis en el país", enfatizó antes de decir que ese "es un objetivo" de la inmunización.

Cevallos añadió que "hay que seguir bajando la edad" de la vacunación, que actualmente se aplica a partir de los 23 años, pero "hay que cuidar" al grupo de personas de 50 años "que es el que se enferma y el que puede fallecer".

Las autoridades sanitarias peruanas informaron que hasta este viernes han aplicado 24,8 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm que se usan en el país y que 9,79 millones de personas ya tienen ambas dosis.

Aunque Perú reporta más de 199.000 fallecidos y 2,16 millones de casos desde el inicio de la pandemia, el impacto de la enfermedad ha disminuido notoriamente en las últimas semanas y actualmente alcanza porcentajes similares a los más bajos de la primera ola.

A pesar de ello, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 492 casos y hubo 12 fallecidos, mientras que otras 3.731 personas permanecen hospitalizadas, 1.033 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).