Daddy Yankee se reivindica como padre del reguetón y su explosión mundial

El artista puertorriqueño Daddy Yankee muestra el cuadro que acredita los mil millones de reproducciones a nivel global de su tema "problema", durante su participación en el apartado "El superestrella" de la Conferencia de los premios Latin Billboard, este miércoles, en el Faena Fourm de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Miami, 22 sep (EFE).- El cantante Daddy Yankee ejerció este miércoles de "Big Boss" en el foro de música latina de la revista Billboard, donde reivindicó sus orígenes en la música y que de alguna forma son, como dijo, el germen de la explosión del reguetón a nivel global.

"Nosotros creamos el reguetón", defendió el puertorriqueño durante su participación en la segunda fecha del evento, donde recordó que en sus inicios, y ante los portazos de las disqueras, se vio obligado a producir, distribuir, y promocionar sus propios álbumes.

"Me volví empresario por obligación", aseveró el reguetonero.

Dueño de los másters de las grabaciones, señaló que con menos ventas de copias que otros colegas suyos podía sin embargo recibir más dinero, y cuando "explota (el disco de 2004) 'Barrio Fino', yo siendo mi propio jefe, pues el cheque vino bien".

"Barrio Fino", su tercer disco de estudio, fue catapultado en gran parte por el icónico tema "Gasolina", una canción que "cambió la música, no la música latina, sino la música a nivel mundial", porque "estableció una cultura y fijó al reguetón a nivel global", manifestó.

Sobre "Despacito", el fenómeno global que grabó junto a su compatriota Luis Fonsi, señaló que es un ejemplo de su apertura a grabar tanto con figuras emergentes como con aquellos cuya propuesta no está necesariamente relacionada a la música urbana, como era el caso del en ese entonces baladista Fonsi.

"Fue la amistad lo que nos llevó a trabajar juntos. Respeto a mucho a Fonsi, es un gran músico", reconoció.

Sobre los nuevos valores, destacó que a diferencia de cuando él empezaba, hoy cuentan con una variedad de herramientas y plataformas para poder crear y distribuir música de manera independiente.

"El artista que esta empezando y se está quejando, me voy y no lo atiendo", afirmó Yankee, quien destacó la disciplina como herramienta indispensable también en el ámbito artístico.

El cantante, dueño de su propia discográfica (El Cartel Records), dijo que a la hora de trabajar no tiene una fórmula definida. "Sucede por naturaleza", dijo.

Con un nuevo disco de estudio en proceso, más allá de la música reveló que van explorar la producción ejecutiva de documentales, entre otros proyectos audiovisuales.

Al cierre de la charla, al boricua se le entregó una placa de reconocimiento por haber superado las más de mil millones de reproducciones en plataformas musicales con su reciente canción "Problema".La Semana de la Música Latina, que concluyó hoy con un panel sobre justicia social y una charla "íntima" con la brasileña Anitta, ha servido de preámbulo a la gala de los premios Latin Billboard, que se celebrará el jueves en Miami.

Este año, parte como favorito el cantante de música urbana Bad Bunny, con 22 nominaciones. Detrás de él le siguen Maluma, J Balvin y Karol G, con 11, 9 y 8 candidaturas, respectivamente.