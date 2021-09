EEUU.- Un médico de Texas, el primero en ser demandado por practicar abortos bajo la nueva ley

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Un médico de Texas se ha convertido en el primero en ser demandado por practicar abortos bajo la nueva ley aprobada en el estado estadounidense, que prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana.



El doctor Alan Braid, que había publicado un editorial en el diario 'The Washington Post' en el que decía haber violado la ley por practicar el aborto, se enfrenta ahora a dos demandas, según ha informado la cadena de televisión CNN.



Una de las demandas ha sido presentada por Oscar Stilley, un antiguo fiscal de Arkansas que se encuentra bajo arresto domiciliario tras cometer varios delitos financieros. En una conversación telefónica, Stilley ha señalado que si bien se opone a la ley sobre el aborto aprobada en Texas, su demanda busca que sea un juez quien se posicione sobre su constitucionalidad.



"Soy un defensor de la Constitución y me opongo a la ley", ha afirmado Stilley. La segunda demanda ha sido presentada por Felipe N. Gomez, un residente de Illinois que se ha declarado 'provida'. Estas demandas abren un nuevo frente en la batalla legal sobre la restricción del aborto, que entra en vigor el 1 de septiembre.



Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a Braid, ha aseverado que la ley está creando "estragos en la atención de la salud reproductiva en Texas".



La nueva ley del aborto en Texas es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Según la norma, el aborto está prohibido cuando se detecta un latido fetal, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada. No hay una excepción por violación o incesto, aunque existe una excepción por "emergencias médicas".



También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar por violar la legislación. Es la primera vez que una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas entra en vigor.