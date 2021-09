El Mundial se hace centenario en Flandes, tierra que adora el ciclismo

El belga Wout van Aert, en una imagen de archivo. EFE/Manuel Bruque

Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El Campeonato del Mundo de ciclismo se hace centenario este año en Flandes, tierra que adora este deporte y que vivirá una semana de fiesta desde el arranque este domingo, día 19, con la CRI masculina hasta el día 26, con la prueba en línea también masculina.

Las dos carreras más mediáticas del programa abrirán y cerrarán, respectivamente, un calendario reestructurado de once carreras en las categorías júnior, sub-23 solo en hombres y sénior. Los cuatro primeros días las cronos, el quinto jornada de descanso y los tres últimos las pruebas en línea.

Como si fuese un homenaje a su sede, este Mundial 2021 parece destinado a Bélgica, que lo acomete con sus dos grandes estrellas, Vout van Aert y Remco Evenepoel, en los que se posan todas las miradas y la mayoría de favoritismos.

Aunque tanto en la crono que abre el programa este domingo como en prueba en línea tendrán que cuidarse de rivales también de mucha entidad. Como en la contrarreloj el italiano Filippo Ganna y suizo Stefan Kung, oro y bronce en la última edición en Imola (Italia) por delante y por detrás de Van Aert, plata.

En la prueba en línea, más abierta e imprevisible, junto a las figuras belgas destacan el actual campeón, el francés Julian Alaphilippe, el holandés Matthew van der Poel, si finalmente acude, y el esloveno Primoz Roglic, que arrasó en la Vuelta.

No parece tan en forma en este final de curso el ganador de los dos últimos Tours de Francia, Tadej Pogacar, que también doblará y que sería uno de los grandes candidatos en las dos modalidades de estar a su mejor nivel.

Menos opciones que en anteriores ediciones se les presume también a una España muy debilitada sin el lesionado Alejandro Valverde, oro en 2018 y baza principal en la última década de los ahora dirigidos por Pascual Momparler; y también a una Colombia llena de sprinters para un recorrido clásico de la zona con muros y adoquines.

En la CRI, llana y para especialistas, más posibilidades de Rigo Urán, la baza colombiana, que del prometedor Carlos Rodríguez Cano (20 años), de los corredores españoles que mejor está terminando la temporada.

En categoría femenina, las dudas de la última doble campeona Anna van der Breggen, que podría correr la prueba en línea pero no la crono, minimiza el poderío pero no el favoritismo de unos Países Bajos con la Movistar Annemiek Van Vleuten y Ellen Van Dijk.

Lejos de quedarse en una sede como suele ocurrir, el Mundial de Flandes se disputa en toda la región con protagonismo para dar protagonismo a sus ciudades. Entre Knokke-Heisty Brujas se disputarán las cronos y entre Amberes y Lovaina acogerán las carreras en línea.

Programa de carreras del Mundial de Flandes (hora local. GMT= -2 horas):

. Domingo 19 de septiembre

- CRI Elite masculino (Knokke-Heist-Brujas,43,3 kms.) 14:30-16:55

. Lunes, 20

- CRI Sub-23 masculina (Knokke-Heist-Brujas, 30,3) 10:40-12:50

- CRI Elite femenina (Knokke-Heist-Brujas, 30,3) 14:40-16:40

. Martes, 21

- CRI Júnior femenina (Knokke-Heist-Brujas, 19,3) 10:30-12:20

- CRI Júnior Masculino (Knokke-Heist-Brujas, 22,3) 14:55-17:05

. Miércoles, 22

- Relevo Mixto CRE (Knokke-Heist-Brujas, 44,5) 13:45-16:45

. Jueves, 23

No hay carreras

. Viernes, 24

- Ruta Júnior masculina (Lovaina-Lovaina, 73,7) 08:15-11:15

- Ruta Sub-23 masculina (Amberes-Lovaina, 162,6) 13:25-17:40

. Sábado, 25

- Ruta Júnior femenina (Lovaina-Lovaina, 119,4) 08:15-10:15

- Ruta Elite femenina (Amberes-Lovaina, 157,7) 12:20-16.45

. Domingo, 26

- Ruta Elite masculina (Amberes-Lovaina, 267,7) 10:25-17:00. EFE