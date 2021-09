Capitolio de EEUU en alerta por acto de apoyo a quienes lo invadieron en enero Por Frankie TAGGART =(Fotos+Live Video)= Washington, 17 Set 2021 (AFP) - Washington entró en alerta máxima el viernes en víspera de una manifestación en apoyo a los partidarios del expresidente Donald Trump que asaltaron en enero el Capitolio de Estados Unidos.Un vallado color negro que rodeó el emblemático edificio durante seis meses tras el mortal ataque del 6 de enero volvió a instalarse para el fin de semana, aunque la policía no tiene indicios de un complot relacionado al mitin del sábado denominado "Justice for J6" (Justicia por el 6E).No obstante, la Policía del Capitolio advirtió en una conferencia de prensa que había habido "algunas amenazas de violencia", y que estaba previsto que se celebrara una contramanifestación en las inmediaciones. "Esperamos que el evento de este fin de semana sea pacífico, pero nuestro plan operativo es escalable, por lo que estaremos preparados para manejar cualquier cosa que ocurra", dijo Sean Gallagher, jefe adjunto en funciones de las operaciones uniformadas de la Policía del Capitolio.La fuerza dice que, aunque los organizadores de la manifestación obtuvieron un permiso para 700 manifestantes, los agentes están preparados para una participación mayor. La Guardia Nacional tiene 100 agentes preparados para actuar como respaldo a la Policía del Capitolio y a las fuerzas del orden locales en caso de ser necesario. "Lo que más nos preocupa es la posibilidad de que los contramanifestantes se unan a esta manifestación y que haya violencia entre ambos grupos", dijo a periodistas el jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger. - Respeto - El Capitolio, sede del Congreso, estará sin legisladores pues muchos están de vacaciones y el acto es el fin de semana.Para las próximas semanas se planean actos similares en varias ciudades del país.Los organizadores, el grupo "Look Ahead America", instaron a los participantes a respetar a las fuerzas de seguridad e instaron a no llevar carteles de apoyo a Donald Trump."Creemos que cualquiera que haya cometido violencia contra los agentes de policía o haya destruido la propiedad en el edificio del Capitolio el 6 de enero debería tener un juicio rápido; si es culpable, debería ser condenado y encerrado", dijo el viernes el director de la organización, Matt Braynard, a C-SPAN."Nuestra defensa es en nombre de la gran mayoría de las personas detenidas en ese evento que no están acusadas de cometer violencia contra los agentes de policía, que no están acusadas de destrucción de la propiedad".Miles de simpatizantes de Trump, entre ellos supremacistas blancos y ultranacionalistas, irrumpieron el 6 de enero en el Capitolio donde los legisladores ase aprestaban a certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.La turba había sido incitada por Trump, que denunciaba sin presentar pruebas que le habían robado la elección.Mas de 600 personas fueron acusadas por esos disturbios que dejaron cinco muertos. Una docena de los inculpados se declaró culpable y muchos están expuestos a penas de prisión.Una manifestante fue abatida por la policía cuando intentaba entrar en el Senado. Las autoridades dicen que la turba agredió a 140 agentes. Los daños en el complejo del Capitolio se estimaron en 1,5 millones de dólares"Nuestras mentes y corazones están con las personas que están siendo perseguidas injustamente por la protesta del 6 de enero sobre la amañada elección presidencial", dijo Trump el jueves en un comunicado.ft/dw/gm-yo/yow