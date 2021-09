1-1. Reparto de regalos en el debut de Pastore

El delantero del Elche Lucas Pérez celebra su gol, primero del equipo ante el Levante, durante el partido de la quinta jornada de Liga en Primera División que Elche CF y Levante UD juegan hoy sábado en el estadio Martínez Valero, en Elche. EFE/Manuel Lorenzo

Elche (España), 18 sep (EFE).- Elche, que contó con el debut del argentino Javier Pastore, y Levante se adjudicaron un punto cada uno después de repartirse los errores defensivos en un duelo autonómico en el que el conjunto valenciano, a pesar de las numerosas bajas con las que afrontó el partido, hizo más méritos que su rival para lograr la victoria.

La buena actuación del portero del Elche, Kiko Casilla, sobre todo en la primera parte, impidió al Levante sumar su primer triunfo de la temporada en un encuentro en el que ambos equipos aprovecharon graves errores defensivos de su rival para marcar.

El Levante, tras la revolución realizada por su entrenador en la alineación, arrancó el derbi en plan dominador, sometiendo al Elche, al que apenas dejó respirar.

El dominio y la profundidad del equipo de Paco López no tardaron en plasmarse en ocasiones de gol. Morales, muy activo durante los primeros minutos, tuvo la opción de abrir el marcador tras driblar a Verdú, pero su remate lo sacó Kiko Casilla.

Pocos minutos después era Dani Gómez el que ganaba la espalda de la defensa ilicitana, pero su disparo lo despejó de nuevo el portero catalán del Elche.

El conjunto ilicitano, superado, apenas podía desplegarse en ataque, donde Darío Benedetto y Lucas Pérez eran meros espectadores del monólogo levantinista.

Poco a poco el Elche logró ajustar líneas y estabilizar el partido, aunque fue una acción desgraciada de la defensa del Levante, superada la media hora de juego, la que dinamitó el partido.

Un mal rechace defensivo, con rebote incluido, permitió a Benedetto encarar a Cárdenas. El argentino, sin embargo, no resolvió bien en por dos veces, pero el rechace le cayó a Lucas Pérez, quien batió la meta valenciana con un disparo cruzado.

La réplica del Levante no se hizo esperar y fue de nuevo Morales el que llevó el peligro al área ilicitana con un centro que remató Son, obligando de nuevo a Casilla a intervenir con acierto.

El conjunto de Paco López repitió el guión en el inicio del segundo acto y se instaló de nuevo en el campo del Elche, aunque su claro dominio no se transformó en ocasiones más allá de un remate fallido de cabeza de Dani Gómez.

Sin embargo, el Levante encontró el gol de forma inesperada, tras un grave error de Gonzalo Verdú que permitió a Dani Gómez asistir a Morales para que el capitán superara a Kiko Casilla en el mano a mano.

Apenas un minuto después, el Levante pudo consumar la remontada tras un nueva acción de Morales, pero en esta ocasión el remate del capitán del Levante encontró una gran respuesta por parte de Casilla.

Escribá reaccionó y dio entrada en el campo al argentino Javier Pastore y Pere Milla y el Elche, a través de la posesión del balón, logró equilibrar el encuentro, pero el peligro lo llevó siempre el Levante por medio de un Morales inspirado y punzante.

El Elche también tuvo su opción tras un disparo de Guti, a pase de Pastore, desde la frontal del área que salió rozando el palo. El partido, sin embargo, decayó en los últimos minutos con los cambios.

El Levante perdió poder intimidatorio sin Morales, que abandonó el campo con problemas físicos, mientras el Elche, liderado por Pastore, solo se creció al final para asustar con dos cabezazos de Pere Milla y Carrillo que no encontraron la red.

Ficha técnica:

1 - Elche: Kiko Casilla; Roco (Barragán. m. 76), Gonzalo Verdú, Diego González; Palacios, Guti, Mascarell (Marcone, m. 86), Morente (Pastore, m. 60), Mojica; Lucas Pérez (Carrillo, m. 76) y Benedetto (Pere Milla, m. 60).

1 - Levante: Cárdenas; Son, Postigo (Mustafi, m.80), Duarte, Vezo, Clerc; Pepelu (Radoja, m. 69), Malsa (Rober Pier, m.80) , Pablo Martínez; Morales (Roger, m. 76) y Dani Gómez (Cantero, m. 69).

Goles: 1-0, m.32: Lucas Pérez. 1-1, m. 54: Morales.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a Roco y Gonzalo Verdú por el Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero ante 11.507 espectadores.

Pablo Verdú