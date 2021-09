Sequía le impide a Brasil participar en el auge del aluminio

(Bloomberg) -- Incluso ahora que los precios del aluminio suben, la sequía prolongada que está causando estragos en las represas hidroeléctricas de Brasil hace que sea poco probable que el país vea suficientes inversiones que lo conviertan de nuevo en un importante exportador del metal.

Los precios de la energía tendrían que bajar y las perspectivas para el suministro eléctrico necesitarían ser más seguras antes de que Brasil pudiera comenzar a recuperar su posición en el mercado mundial del aluminio, dijo Janaina Donas, directora de la asociación brasileña del aluminio ABAL. La electricidad representa más de 70% del costo de producción del metal refinado en el país.

“Por ahora, los precios son favorables, pero el costo de la energía aún debe abordarse en Brasil”, dijo Donas en una entrevista este lunes. “No estoy segura de que podamos volver a ser exportadores, pero sí por lo menos autosuficientes”, indicó, sin dar un plazo. Brasil es un importador neto de aluminio desde 2014.

En el pasado, los productores de aluminio invirtieron miles de millones de dólares en Brasil, rico en bauxita, para aprovechar lo que era una barata y abundante energía hidroeléctrica, lo que lo convirtió en el sexto productor de aluminio más grande del mundo. Después de varias crisis energéticas, esa ventaja se ha esfumado y la nación sudamericana ha caído al puesto 15 en producción.

Más recientemente, la peor sequía en casi un siglo ha hecho que las perspectivas para el suministro de energía en el país sean aún más sombrías.

Entre 2001 y 2019 los costos energía de la industria brasileña del aluminio se triplicaron, según ABAL.

Nota Original:Drying Hydro Dams Limit Brazil’s Chance to Ride Aluminum Rally

