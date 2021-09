La normativa del '4 a 1' salvó el Fair Play financiero del Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro García

Barcelona, 11 sep (EFE).- A causa de su grave situación económica este verano el Barcelona se ha visto obligado a rebajar imperiosamente su masa salarial, pero aún así su Fair Play Financiero se sitúa ahora en el 80%, por encima del límite que marca LaLiga (el 70 %), una situación salvada por la normativa pandémica del '4 a 1'.

El presidente del Barça Joan Laporta dijo esta semana que el club azulgrana ha pasado del "110% de la masa salarial respecto a los ingresos de la entidad" que había a principios de verano hasta "el 80% de ahora", cuando está situada en los 412 millones de euros.

El límite salarial que le marcó LaLiga antes de que se abriera este mercado de fichajes fue de 347,08 millones de euros, el 47,1% del que dispuso el año anterior a causa de la fuerte caída de los ingresos del club.

Teniendo en cuenta que el máximo permitido por LaLiga es el 70%, ¿entonces por qué el Barça ha podido incorporar hasta cuatro jugadores durante este mercado de verano (si no se cuenta a Emerson Royal, que posteriormente fue traspasado al Tottenham Hotspur)?

Responde a la pregunta Marc Ciria, experto en la economía azulgrana y director general de Diagonal Inversiones: "Si el Barça ha podido inscribir finalmente a todos sus futbolistas (excepto a Álex Collado, aunque por otros motivos) ha sido porque se ha aplicado la normativa provisional que apareció con la pandemia del coronavirus, la llamada '4 a 1'".

Esto significa que por cada 100 millones de euros que el Barça ha ingresado en traspasos y ahorro de salarios ha podido invertir 25 en nuevos salarios y en adquirir a nuevos futbolistas.

"El Barça este verano ha logrado unos 240 millones de euros gracias a los traspasos y a la reducción de los salarios, siempre contando que el ahorro de la ficha de Leo Messi es real aunque finalizara contrato el 30 de junio de 2021", expone Ciria.

Así, esta cifra fue suficiente para incorporar a Memphis Depay, Sergio 'Kun' Agüero' , Luuk de Jong y Eric Garcia porque "todos ellos llegaron gratis y los salarios que les deberá pagar el Barça (el total de los cuatro se sitúa entre los 20 y 25 millones de euros anuales) no alcanzan el 25% de lo que le permite gastar la Liga", añade el director general de Diagonal Inversiones.

"En la próxima ventana de fichajes (refiriéndose a la del verano del 2022) podremos actuar con más normalidad", sentenció Laporta esta semana. Llegado el momento, LaLiga habrá actualizado dos veces el límite salarial del Barça, ya que el cálculo del Fair Play Financiero se hace antes de cada mercado, invernal y veraniego.

Pero hasta entonces al club azulgrana aún le queda mucho trabajo por hacer si quiere que las palabras de su presidente se puedan cumplir. Una de las herencias de la gestión de Josep Maria Bartomeu que se ha encontrado Laporta son unos salarios ascendentes en diferentes jugadores de la plantilla, como se pudo comprobar al desvelarse el contrato que unía a Antoine Griezmann con el Barça.

Esto obliga a los ejecutivos del club a seguir trabajando en recortes salariales y diferimientos. El próximo acuerdo en anunciarse todo parece indicar que será el del último capitán de la plantilla que falta por realizarlo, Sergi Roberto. El mismo Laporta aseguró que tan solo falta la firma.

Las consecuencias de no cumplir con el Fair Play Financiero de la Liga tienen tres niveles: sanciones económicas de hasta 3 millones de euros, prohibición de fichar durante una o varias ventanas y el descenso administrativo de categoría.

Sergi Escudero