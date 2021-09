El programa "MasterChef" alcanza las 500 ediciones en todo el mundo

Madrid, 6 sep (EFE).- El concurso culinario “MasterChef”, que lleva más de 30 años conquistando a la audiencia, ha superado las 500 ediciones en todo el mundo, después del estreno de la adaptación "MasterChef Tamil" en La India.

“Estoy enormemente orgulloso de "MasterChef" por haber entretenido a millones de personas y haber transformado las vidas de miles de participantes. Me siento agradecido con todos aquellos que han contribuido a su éxito global y a mantener su popularidad y frescura con el paso de los años”, según apunta este lunes el creador del formato, el inglés Franc Roddam.

El primer "MasterChef" se estrenó en BBC en 1990 y se emitió durante 11 años. En 2005, Roddam, en colaboración con Shine TV, reinventó el formato para BBC Two y en 2009 saltó a BBC One, coincidiendo con la primera adaptación internacional en Australia.

“Alcanzar esta marca es todo un logro para la familia "MasterChef". Sin perder la esencia y valores del formato, cada versión es diferente y se adapta a las particularidades y tradiciones locales”, dice el directivo de Banijay (propietaria del programa) Lucas Green.

Los equipos que conforman estas 500 producciones, añade, han dado a sus concursantes la "oportunidad de dar un giro a sus vidas, ofreciendo entretenimiento de calidad y momentos inolvidables para millones de espectadores en todo el mundo".

Además del programa original con concursantes anónimos y sin experiencia en cocinas, “MasterChef” cuenta con versiones como “MasterChef Junior”, “MasterChef Professionals”, “MasterChef All Stars”, “MasterChef Celebrity” y “MasterChef Abuelos”.

Banijay ofreció algunos datos del programa, como que 100 de los exconcursantes han logrado ser chefs profesionales. Algunos de los aspirantes más notables son los chefs con Estrella Michelin Carlos Maldonado ("MasterChef España"), Marko Gajski ("MasterChef Croacia") y Elizabeth Haigh ("MasterChef Reino Unido"), o la primera ganadora de Reino Unido, Thomasina Miers, cofundadora del grupo de restauración Wahaca.

El programa, además, ha recibido a todo tipo de invitados distinguidos: desde el Dalai Lama, Michelle Obama, el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles, Katy Perry o Rafa Nadal, a algunos de los mejores chefs del planeta, como Heston Blumenthal, Gordon Ramsay, Rick Stein, Nigella Lawson, Juan Mari y Elena Arzak, Joan Roca, Paco Roncero, Massimo Bottura, Marco Pierre White y Dani García, entre otros.

Se calcula que más de 1.000 millones de personas han visto algunas de las adaptaciones hechas en 64 territorios, que suponen un total de 10.000 programas.

“MasterChef” es un formato multipremiado con un palmarés que incluye los BAFTA, Emmy, premios del Sindicato de Directores (DGA), los premios de New York Festivals, los Premios Logie, los Premios AACTA y los Asian Television Awards.

En España, está producido por Shine Iberia (Banijay Iberia) bajo la dirección de Macarena Rey y ha recibido el Premio Ondas, Premio Iris, Premio Zapping y, recientemente, el Premio Joan Ramón Mainat del FesTVal, entre otros.