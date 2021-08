La operación para refugiar afganas a México da para "un libro" dice canciller

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard (i), recibe a mujeres refugiadas afganas durante una conferencia de prensa, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó este sábado que la operación de hace unos días para refugiar a México a jóvenes afganas de un equipo de robótica da para "hacer un libro" debido a su gran complejidad.

"El empeño que hemos puesto para que las pequeñas que forman parte del equipo de robótica de Afganistán, llegaran a México, de veras, es para hacer un libro, porque sacarlas de allá fue muy complejo, muy complicado", aseguró durante la reunión plenaria de senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El pasado martes llegaron a México las primeras refugiadas afganas, cinco mujeres integrantes de un equipo de robótica y la pareja de una de ellas.

"Volaron horas y horas, fue un problema increíble; los equipos de México en las embajadas, especialmente en Catar y en Alemania, resolvieron un problema muy serio, porque no hay documentos, entonces ya se imaginarán", contó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores.

Asimismo, Ebrard anunció que "ya vienen sus familias en camino a México" y defendió que esta operación se enmarca en "la política exterior feminista" que impulsa el Gobierno.

"Este grupo de robótica tiene un especial significado, porque ellas se han dedicado a demostrar que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que los hombres hagan y que debe haber igualdad de género. Por eso ese equipo tiene un especial significado", dijo entre aplausos.

También recordó que el miércoles, México recibió a 124 refugiados afganos, muchos de ellos periodistas de medios de comunicación como The New York Times y sus familias, quienes llegaron en un avión militar de Catar.

"El presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) nos pidió que lo hiciéramos de inmediato, que no perdiéramos el tiempo por los riesgos y salió un buen número de personas dedicadas a la información y a la comunicación", detalló Ebrard, quien aseguró que el Gobierno está "atendiendo" otras solicitudes de refugio.

El canciller, que recordó el asilo a México de Evo Morales en 2019, aseguró que "México ha sido consistente con su política en pro del asilo, respeto a los derechos humanos y a la igualdad de género".