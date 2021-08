Chile acogerá a otras 270 personas que buscan escapar de Afganistán

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand. EFE/Mariscal/Archivo

Santiago de Chile, 26 ago (EFE).- El Gobierno chileno se comprometió a dar acogida a 270 personas que se encuentran en Afganistán y que figuran en una lista que la comunidad afgana en Chile entregó a la Cancillería para ayudarles a salir de ese país.

Así lo informó este jueves el Ministerio de Exteriores de Chile, en un documento en el que detalló las gestiones que está realizando para facilitar el desplazamiento y la acogida de afganos que corren peligro, debido al rápido avance talibán en Afganistán.

El acuerdo del Gobierno con la comunidad afgana en Chile es que las 270 personas que figuran en el listado deben intentar salir de Afganistán y desplazarse a los países más cercanos donde la nación suramericana cuenta con consulados: Irán, Emiratos Árabes Unidos e India.

En estos consulados se les entregará un salvoconducto que les permitirá llegar a Chile y una vez en el país serán acogidos bajo distintos mecanismos, detalló la Cancillería.

Así, quienes tengan vínculo familiar directo recibirán residencia temporaria por vínculo familiar; y los que consigan contratos laborales otorgados por la comunidad afgana en Chile -que se comprometió a ofrecerles trabajo- recibirán residencia temporaria por contrato de trabajo.

Finalmente, quienes no puedan ajustarse a ninguna de las dos opciones anteriores serán acogidos bajo el estatus de refugiado.

UNAS 30 PERSONAS FAMILIARES DE DEFENSORAS DE DD.HH.

A este grupo de 270 personas se suman alrededor de otras 30, pertenecientes a las familias de 10 mujeres defensoras de derechos humanos a las que Chile ofreció acogida la semana pasada.

La gestión para sacar de Afganistán a estas personas se está realizando a través de una ONG, a la que Cancillería entregó las cartas de desplazamiento que les facilitará moverse hasta Chile, ya que aún no hay claridad hacia qué país podrían salir.

"Cómo y cuándo estas mujeres y sus familias podrán salir de Afganistán depende de la ONG", señaló la Cancillería, que agregó que lo más probable es que todas estas personas ingresen en calidad de refugiadas.

El documento menciona también los casos del documentalista chileno Jorge Said y de la estudiante afgana Dawari Parwin (que tiene familiares en Chile), quienes en las últimas horas lograron salir de Kabul y volar hacia España.

El cónsul de Chile en Madrid, Carlos Cornejo, entregará a Parwin un salvoconducto para viajar a Chile y que tendrá el estatus de refugiada apenas llegue al país suramericano.

En el caso de Said, la prensa local señaló que es probable que se quede en España.

Finalmente, se hace referencia a la hermana de una estudiante afgana en Chile, quien ya se encuentra en Pakistán, desde donde se están haciendo las gestiones para que pueda volar a Chile, donde se le otorgará el estatus de refugiada.