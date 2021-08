American también advierte de impacto de la variante delta

(Bloomberg) -- American Airlines Group Inc. se unió a otras aerolíneas estadounidenses para advertir que la variante delta del covid-19 está desacelerando las ventas y haciendo que los viajeros cancelen las reservas de vuelos, lo que empuja los ingresos de agosto por debajo de las expectativas de la compañía.

La aerolínea también se está preparando para un repunte más “silencioso” en los viajes de negocios en el cuarto trimestre, pero aún no está lista para cambiar su orientación financiera, dijo el miércoles Vasu Raja, director de ingresos de American en una conferencia de la industria.

Los comentarios se suman a la creciente evidencia de que un mayor número de casos amenaza con descarrilar la recuperación de los viajes a Estados Unidos. Southwest Airlines Co. dijo el 11 de agosto que la disminución de la demanda ligada al resurgimiento del coronavirus puede dificultar informar un tercer trimestre rentable, mientras que JetBlue Airways Corp., Spirit Airlines Inc. y Frontier Airlines también han comentado que observan una disminución de la demanda y la cancelación de reservas. La demanda de viajes de verano alcanza su punto máximo este mes.

“Esta ha sido, y esperamos que siga siendo, una recuperación muy agitada”, dijo Raja en la conferencia de Raymond James Financial Inc.

Las aerolíneas estadounidenses y las de otros países se beneficiaron de un aumento en los viajes de placer de verano por parte de los consumidores, que tras pasar más de un año quedándose cerca de casa se apresuraron a tomar vacaciones o reunirse con familiares y amigos. Pero el aumento de casos causado por la variante y las decisiones de más empresas de retrasar la reapertura total de sus oficinas, pueden afectar una recuperación vital en los viajes de negocios en EE.UU.

“Será significativo cómo y cuándo las empresas regresen a las oficinas”, dijo Raja. “Anticipamos un cierto nivel de demanda empresarial”.

La perspectiva para los viajes de vacaciones de invierno “sigue siendo increíblemente sólida”, dijo.

Nota Original:American Follows Southwest in Warning of Hit From Virus Variant

