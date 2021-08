Expresidenta de Bolivia Jeanine Añez intentó "quitarse la vida" en la cárcel, denuncia su abogado

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) LA PAZ, BOLIVIA24 DE NOVIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez firmando documento para convocar a nuevas elecciones2. Plano medio presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez 3. Plano general de Jeanine Áñez mostrando la ley sobre las elecciones4. Plano medio Jeanine Anez muestra ley junto a presidenta del Senado Monica Eva Copa LA PAZ, BOLIVIA21 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: FACEBOOK / JORGE VALDARESTRICCIONES: EDITORIAL USE ONLY 5. SOUNDBITE 1 - Jorge Valdano, abogado (hombre, español, 18 seg.): "El día de hoy la expresidenta constitucional Jeanine Áñez Rivera ha intentado quitarse la vida, ha intentado un autoatentado en el que gracias a Dios ha fracasado." LA PAZ, BOLIVIA13 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 6. Plano general La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, deja la fiscalía7. Plano medio La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, deja la fiscalía8. Sonido ambiente Jeanine Áñez dice "no hubo golpe"9. Plano medio La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, habla con la prensa TRINIDAD, EL BENI, BOLIVIA13 DE MARZO DE 2021FUENTE: BOLIVIA TV 10. Travelling La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Anez, baja las escaleras en la sede de la policía escoltada por oficiales11. Travelling La expresidenta de Bolivia Jeanine Anez sale de la jefatura de policía y se sube a un vehículo que la lleva al aeropuerto LA PAZ, BOLIVIA21 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 12. Plano medio Manifestantes cantan fuera de la prisión de mujeres donde se encuentra detenida la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Anez13. Primer plano Los manifestantes sostienen carteles que dicen en español: 'Justicia para Jeanine'14. Plano general Manifestantes frente a la prisión de mujeres donde se encuentra detenida la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Anez