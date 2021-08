Portaltic.-Motorola actualiza el Moto Edge con Snapdragon 778G y pantalla plana con mayor tasa de refresco

20-08-2021 Moto Edge (2021). Motorola ha anunciado una nueva versión del smartphone Moto Edge, una actualización de su terminal del mismo nombre del año pasado que pasa a utilizar el procesador Snapdragon 778G de gama media alta y una pantalla plana que suprime los laterales curvos pero aumenta su tasa de refresco hasta los 144 hercios (Hz). POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MOTOROLA



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



Motorola ha anunciado una nueva versión del smartphone Moto Edge, una actualización de su terminal del mismo nombre del año pasado que pasa a utilizar el procesador Snapdragon 778G de gama media alta y una pantalla plana que suprime los laterales curvos pero aumenta su tasa de refresco hasta los 144 hercios (Hz).



La marca estadounidense, actualmente propiedad de Lenovo, lanzó el primer integrante de su nueva familia Edge el verano pasado, como un terminal de gama alta. El pasado mes de julio, Motorola anunció la gama sucesora, Edge 20, el primero de la marca en su versión Pro con un zoom periscopio de 50 aumentos.



Ahora, la compañía ha actualizado el Edge original con el lanzamiento de una nueva versión actualizada especialmente en el aspecto de la imagen y el vídeo, como ha informado Motorola a través de un comunicado.



El nuevo Moto Edge hace uso de una cámara trasera con un sensor principal de 108MP, frente a los 64MP que tenía el terminal del año pasado. Además dispone de tecnología de fusión de nueve píxeles en uno para condiciones de poca luz.



Su configuración de cámara trasera triple se completa con un sensor gran angular de 8MP y 119 grados de rango de visión y una lente macro de 2MP que funciona a apenas tres centímetros de distancia. Por su parte, la cámara delantera es de 32MP y está perforada en pantalla.



El panel de pantalla es precisamente otro de los grandes cambios de la segunda generación de Moto Edge, con una pantalla LCD de 6,8 pulgadas que, a diferencia del modelo del año pasado, presenta bordes planos y no curvos. No obstante, la tasa de refresco pasa de 90 a 144 Hz, mientras que la respuesta táctil es de 576 Hz.



Del procesador Snapdragon 865 de gama alta con el que llegó Edge al mercado, el nuevo terminal pasa a utilizar el modelo Snapdragon 778G de Qualcomm, más reciente pero de gama media alta y que mejora en el doble el rendimiento de la IA y en el 55 por ciento los gráficos.



El nuevo Moto Edge emplea una batería con capacidad de 5.000 mAh, con autonomía para dos días y sistema de carga rápida de 30W, frente a los 4.500 mAh y 18W presentes en su predecesor.



Sus especificaciones se completan con el sistema operativo Android 11 a través de la capa My UX, memoria RAM de 8GB, almacenamiento de 256GB y lector de huella dactilar en el lateral. Se pondrá a la venta en Estados Unidos el 2 de septiembre por un precio desde los 499 dólares (428 euros al cambio) por tiempo limitado.