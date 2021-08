Atletas venezolanos desfilan en casa tras su mejor desempeño olímpico

Amplia a Nota con declaraciones de Maduro, asistentes a la caravana y más detalles del recorrido. Cambia origen. ///Caracas, 10 Ago 2021 (AFP) - Los medallistas Julio Mayora y Keydomar Vallenilla fueron recibidos este martes en Venezuela junto a buena parte de la delegación de atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, donde el país registró el mejor desempeño de su historia, con una medalla de oro y tres de plata.Los deportistas llegaron al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, e hicieron un recorrido en un bus descubierto, adornado con la bandera y globos de los colores patrios, hasta Caracas, donde fueron homenajeados por el presidente Nicolás Maduro."Yo quiero felicitar a los medallistas, a las medallistas, a los que obtuvieron diploma olímpico, pero quiero felicitar a todos los 43 atletas por igual", dijo Maduro en una transmisión obligatoria por televisión.El mandatario condecoró a Mayora y Vallenilla, que ganaron medallas de plata en halterofilia en las categorías de los 73 y 96 kilogramos respectivamente."Teníamos un sueño que se nos hizo realidad", dijo Mayora en el acto de recibimiento en el aeropuerto, al que no tuvo acceso la prensa. "Esto es indescriptible, es un honor para nosotros", expresó por su parte Vallenilla.Ambos descendieron primero del avión luciendo sus medallas y sosteniendo, cada uno, una bandera nacional.La campeona olímpica Yulimar Rojas, que rompió el récord mundial en salto triple, no viajó con la delegación. Disputa la Liga de Diamante en Suiza.Tampoco viajó Daniel Dhers, que ganó plata en la categoría BMX estilo libre.Los atletas salieron en el bus descubierto desde el aeropuerto hasta el barrio Santa Eduvigis de La Guaira, de donde es Mayora, que descendió y mostró su medalla a los vecinos. Su madre recibió además una casa de interés social por parte del gobierno, según se anunció en la celebración."Estoy apoyando a Julio Mayora que es de aquí de nuestro estado La Guaira. Orgullosa de ser venezolana y de nuestros venezolanos junto con Robeilys y nuestro equipo de campeones, que le damos la bienvenida aquí a Venezuela", dijo a la AFP María Urbina, vecina del levantador de pesas.El recorrido siguió hacia Caracas, a unos 25 km. Pasaron por la popular barriada de Catia, donde había una tarima, pero no bajaron. - Cuatro medallas - Venezuela, en la peor crisis económica de su historia moderna, tuvo la mejor participación de su historia en Juegos Olímpicos, pese a que la ruta a Tokio-2020 se convirtió para muchos atletas en un viacrucis, entre la falta de apoyo financiero y los conflictos federativos.Se ubicó en la posición 46 del medallero de Tokio con el oro de Rojas, el cuarto de su historia, y las platas de Mayora, Vallenilla y Dhers. Sumó además seis diplomas olímpicos."A pesar de la pandemia y a pesar de las sanciones y a pesar de esos pesares, llegaron a Tokio, compitieron y vienen con el mejor resultado de la historia de Venezuela en los Juegos Olímpicos", celebró Maduro en referencia a las sanciones en contra de su gobierno que asfixiado la economía del país y dificultado su acceso al sistema financiero internacional."Tuvimos otro gran contratiempo (...) para pagar boletos aéreos, para obtener visas, para que algunos de ustedes fueran a competir (...) para lograr su cupo olímpico", señaló.Rojas es la primera venezolana en subir a lo más alto del podio y se suma a la élite del boxeador Francisco 'Morochito' Rodríguez en México-1968, el taekowndista Arlindo Gouveia en Barcelona-1992 y el esgrimista Rubén Limardo en Londres-2012.Gouveia recibió reconocimiento oficial en 2018, pues en 1992 el taekwondo era deporte de exhibición.jt/ol/atm -------------------------------------------------------------