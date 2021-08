Portaltic.-Google renueva sus llaves de seguridad Titan con soporte para NFC en todos los modelos

10-08-2021 Google renueva sus llaves de seguridad Titan con soporte para NFC en todos los modelos. Google ha renovado su catálogo de llaves de seguridad físicas Titan con dos nuevos modelos con puertos USB tipo A y tipo C, que dejan de contar con soporte para Bluetooth para apostar por el uso de los sensores NFC. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Google ha renovado su catálogo de llaves de seguridad físicas Titan con dos nuevos modelos con puertos USB tipo A y tipo C, que dejan de contar con soporte para Bluetooth para apostar por el uso de los sensores NFC.



Las llaves de seguridad físicas Titan son una familia de productos lanzada originalmente por Google en 2018 que busca proteger frente a amenazas como el 'phishing', con el que los atacantes buscan hacerse con las credenciales de las cuentas del usuario.



Con el nuevo lanzamiento, las llaves de seguridad Titan pasan a quedar formadas solo por dos tipos: las que tienen puerto USB tipo A y las que disponen de USB tipo C, y en ambos casos cuentan con soporte para el uso de sensores NFC, presentes en dispositivos como móviles Android e iOS y que también sirven para los pagos móviles.



Los nuevos dispositivos dejan de utilizar Bluetooth como protocolo de comunicación inalámbrica, como sucedía con los modelos anteriores de llaves Titan, que no obstante seguirán funcionando en los dispositivos compatibles, como ha informado Google en un comunicado.



Las nuevas llaves de seguridad Titan de Google ya están disponibles por un precio de 30 dólares en el caso del modelo con USB tipo A -incluye adaptador a USB tipo C- y por 35 dólares en el caso de la llave con USB tipo C.