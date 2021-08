Ciencia.-Pruebas arqueológicas del terremoto en Jerusalén citado en la Biblia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Nuevas excavaciones cerca de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén han revelado evidencia arqueológica del terremoto que ocurrió durante el Reino de Judá, como se menciona en la Biblia.



El famoso terremoto, que ocurrió hace unos 2.800 años, aparece en la Biblia y fue expuesto previamente en varios sitios de Israel, pero los investigadores creen que por primera vez fueron capaces de identificar restos de destrucción que indican que el terremoto también golpeó Jerusalén, la capital de Judea.



Según informa la Autoridad Arqueológica de Israel en su cuenta de Facebook, los doctores Joe Uziel y Ortal Kalaf, directores de la excavación, explican el terremoto que ocurrió a mediados del siglo 8 a. C. y fue probablemente uno de los terremotos más fuertes y perjudiciales en la antigüedad. La evidencia de su ocurrencia se ha descubierto en excavaciones pasadas realizadas en varios sitios en todo Israel.



Las excavaciones recientes revelaron una capa de destrucción de cuando las paredes del edificio se derrumbaron, incluyendo una fila de recipientes destrozados, tazones, lámparas, utensilios de cocina, almacenamiento destrozado y frascos de almacenamiento.



En opinión de los directores de la excavación, "como no se encontraron señales de incendio, esto no es un evento deliberado, y la razón del colapso de la estructura es un terremoto que ocurrió en Israel en el siglo 8 a.C. durante el Reino de Judea".