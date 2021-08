Anita Matamoros y Nacho Santandreu, tórrido día de playa con Makoke como testigo

10-08-2021 Anita Matamoros y su novio, Nacho Santandreu disfrutan de un divertido, y romántico, día de playa junto a Makoke. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



De playa en playa y de barco en barco, andan paseando su amor Anita Matomoros y Nacho Santandreu, desde que saliera a luz pública su relación. En esta ocasión la pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Ibiza, escapada a la que también se ha apuntado Makoke.



Anita y Nacho no dudaron en dar rienda suelta a su pasión, protagonizando tórridas escenas en la orilla del mar. A pesar de la presencia de Makoke, la pareja no escatimó en muestras de cariño, besos, arrumacos*



El empresario, 16 años mayor que Anita, ha encajado a la perfección en el círculo social y familiar de la hija de Kiko Matamoros. Al igual que la relación de la joven con su madre es excelente, la de Nacho con la colaboradora televisiva también comienza a serlo. Los tres demostraron la complicidad que les une manteniendo una distendida charla en la arena.



Anita se ha tomado esta relación con más cautela que en la que vivió con David Salvador, finaliza el pasado mes de abril. La influencer ha optado por no exponer su vida sentimental en redes y el protagonismo de este día de playa, de cara a la galería, se lo llevaron madre e hija.