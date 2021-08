León ante Kansas City en el inicio del duelo de la Liga de México con la MLS

El entrenador Ariel Holan. EFE/Rayner Peña POOL/Archivo

Ciudad de México, 9 ago (EFE).- El León, del entrenador argentino Ariel Holan, enfrentará este martes al Sporting Kansas City de la MLS en el arranque de la Leagues Cup en la que cuatro equipos mexicanos se echarán un pulso con cuatro de la liga estadounidense.

Con el centrocampista ecuatoriano Ángel Mena y los delanteros Víctor Dávila, chileno, y Emmanuel Gigliotti, argentino, el León, quinto de la tabla en el Apertura mexicano, buscará su acceso a la semifinal ante un conjunto que pasa por un buen momento, líder de la Conferencia Oeste de la MLS.

Liderado en el ataque por el mexicano Alan Pulido y el húngaro Dániel Sallói, el Kansas City tratará de sacar provecho de su condición de local, en un duelo atractivo.

Este martes los Tigres UANL, finalistas del pasado Mundial de clubes, se meterán en el estadio del Seattle Sounders, con el propósito de salir adelante para acceder a la fase de los cuatro mejores del campeonato.

Los felinos, que también fueron finalistas de la Leagues Cup en el 2019, no le renovaron el contrato al técnico que los llevó al subtítulo mundial, el brasileño Ricardo Ferretti.

Con el nuevo estratega, Miguel Herrera, el conjunto más ganador de la liga en los últimos años apenas va décimo de la tabla y tratará de usar el certamen internacional para comenzar una buena racha.

Aunque saldrá a imponer su estilo ofensivo, Herrera debe plantar bien a su equipo que tendrá una dura tarea, detener al inspirado peruano Raúl Ruidíaz, líder de los goleadores

Con el paraguayo Carlos González y el uruguayo Nicolás López, claves de la delantera en caso de que el francés André Pierre Gignac no se recupere de una dolencia, los Tigres buscarán proponer el partido ante un rival peligroso, segundo de la tabla de su conferencia.

El miércoles los Pumas UNAM del argentino Andrés Lillini, uno de los peores equipos del arranque del Apertura mexicano, tratará de comenzar el camino de regreso a los triunfos con una victoria sobre el New York City, tercero de la división este del campeonato estadounidense.

La armada mexicana en la competición la completa el Santos Laguna del entrenador uruguayo Guillermo Almada, rival del Orlando City del extremo portugués Nani.

Con un triunfo y dos empates, el Santos va sexto de la clasificación del Apertura mexicano y se propone detener al rival, segundo de la Conferencia Este.

Con el chileno Diego Valdés y el uruguayo Fernando Gorriarán como figuras en mitad de la cancha, el Santos tratará de confirmar su buen rendimiento en estadios ajenos para buscar un boleto a la semifinal.

El gran ausente de la Leagues Cup es el Cruz Azul, campeón defensor, que juega en la Liga de campeones de la Concacaf.