Credit Suisse ofrece US$3.750M en deuda en limpieza por Archegos

(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG está vendiendo US$3.750 millones en bonos para recuperarse de las pérdidas derivadas del colapso de Archegos Capital Management en marzo.

El banco con sede en Zúrich, que acudió por última vez al mercado estadounidense de alto grado en mayo, emitirá la deuda en tres tramos, según una persona con conocimiento de la operación. La parte más larga de la oferta, un tramo fijo a cinco años de US$1.750 millones, podría rendir 0,65 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, lo que supone un precio inicial en el área de 0,8 puntos porcentuales, dijo la persona, quien pidió no ser identificada ya que los detalles son privados. Un bono de tasa variable a cinco años que formaba parte de la venta anterior fue descartada.

La exposición de Credit Suisse a la quiebra de la oficina familiar Archegos Capital Management en marzo le costo al menos US$5.500 millones y provocó cambios radicales. El banco reemplazó a varios ejecutivos, recortó dividendos, suspendió recompras de acciones y aumentó el capital.

Las pérdidas y la consiguiente reducción del riesgo afectaron los resultados, y las ganancia de la empresa cayeron un 99% en el primer semestre respecto al año anterior. Las repercusiones también llevaron a Moody’s Investors Service a reducir la calificación crediticia de la unidad que alberga su banco de inversión y administrador de patrimonio. El nuevo presidente de Credit Suisse dijo que está llevando a cabo una revisión estratégica que podría trazar un nuevo rumbo para el banco.

La oferta sigue a las ventas de deuda realizadas el mes pasado por Bank of America Corp., Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc., entre otras firmas de Wall Street. Si bien los diferenciales de la deuda de grado de inversión se han ampliado desde entonces, sigue siendo un momento atractivo para que los grandes bancos se endeuden. Los diferenciales de los bonos de alto grado del sector financiero estadounidense están a solo 5 puntos básicos del mínimo posterior a la crisis financiera de 71 puntos básicos establecido el 30 de junio, según datos compilados por Bloomberg.

Un representante de Credit Suisse se negó a comentar sobre la venta de deuda.

Nota Original:Credit Suisse Offers $3.75 Billion of Debt Amid Archegos Cleanup

