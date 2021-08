Australia.- YouTube bloquea a Sky News Australia tras acusaciones de difundir noticias falsas sobre el coronavirus

24-06-2021 Representación gráfica del proceso para cambiar la visibilidad de un vídeo en YouTube Studio POLITICA YOUTUBE



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La plataforma de contenidos audiovisuales YouTube ha bloqueado durante una semana a Sky News Australia después de que la cadena fuera acusada de difundir noticias falsas sobre la pandemia de coronavirus.



La acción, tomada por YouTube el pasado martes y confirmada este domingo, tiene lugar después de las fuertes críticas contra el veterano locutor Alan Jones, caracterizado por su postura contra las restricciones y el uso de la mascarilla, pero se desconoce si existe una relación directa con la suspensión ya que YouTube no ha dado a conocer los motivos exactos de la misma.



La compañía, simplemente, argumenta que no permite el contenido de información médica errónea sobre COVID-19 "al representar un riesgo grave de daño atroz en contradicción con la guía de las autoridades de salud locales y globales sobre el tratamiento y la prevención de la COVID-19".



En respuesta, el editor digital de Sky News, Jack Houghton, describió la acción tomada como un asalto a la libertad de pensamiento después de que el sitio web confirmara que había eliminado videos del canal y emitiera un "aviso" en su contra.



La cadena también ha lamentado que "la aproximación de YouTube al debate sobre las políticas en torno a la COVID-19 parece silenciar de manera arbitraria algunas voces conservadoras".



Un portavoz de Sky News Australia reconoció el derecho de YouTube a hacer cumplir sus políticas y espera continuar publicando sus noticias y contenido de análisis para sus 1,85 millones de suscriptores en breve.



Pero el portavoz, no obstante, ha rechazado la idea de que algún anfitrión hubiera negado la existencia de la COVID-19, como también llegaron a apuntar algunas críticas, según recoge el 'Sydney Morning Herald'.