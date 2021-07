Deportistas australianos siguen aislados ante casos de covid en Tokio

El australiano Baynes, lesionado en el codo, no volverá a jugar en los Juegos =(Fotos)= Saitama, Japón, 30 Jul 2021 (AFP) - La selección australiana masculina de básquet, que busca una plaza en el podio de los Juegos de Tokio, lamentó la pérdida para el resto del torneo de su pívot Aron Baynes, debido a una lesión en el codo, anunció su federación este viernes.Baynes, que juega en los Toronto Raptors de la NBA, se lesionó en el segundo periodo de la victoria ante Italia (86-83) ante Italia el miércoles en Saitama."Después se resbaló en el baño y se lesionó de manera más grave", explicó a la prensa el doctor David Hughes, responsable del equipo médico de los 'Boomers'.El jugador de 2,08 metros no se recuperará para jugar antes de finalicen los Juegos."Estoy realmente decepcionado de no poder continuar participando en los Juegos Olímpicos. Hemos trabajado muy duro para conquistar una medalla olímpica histórica y estoy disgustado por no poder terminar este viaje con los chicos. Pero tengo confianza en que hagan el trabajo", dijo Baynes.Australia ya ha asegurado jugar los cuartos tras ganar sus dos partidos, el primero contra Nigeria (84-67). El sábado se jugará la primera plaza contra Alemania. mp/jg/nip/pm/psr