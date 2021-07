El futuro de Facebook está en el ‘metaverso’: Zuckerberg

Mark Zuckerberg, chief executive officer and founder of Facebook Inc., speaks during the Silicon Slopes Tech Summit in Salt Lake City, Utah, U.S., on Friday, Jan. 31, 2020.

(Bloomberg) -- Mark Zuckerberg no quiere únicamente que usted inicie sesión en los productos de su empresa. Lo que él quiere es que ustede viva, trabaje e incluso se ejercite en ellos.

Esa es la idea de muy alto nivel detrás del “metaverso”, una visión para el futuro de Facebook Inc., y de todo el internet, que Zuckerberg comenzó a impulsar agresivamente la semana pasada.

“En los próximos años, espero que la gente pase de vernos como una empresa de redes sociales, a vernos como una empresa metaversa”, agregó Zuckerberg. “En muchos sentidos, el metaverso es la máxima expresión de la tecnología social”.

Piense en el metaverso como un mundo virtual inmersivo donde las personas podrán pasar tiempo juntas, de la misma forma que pueden hacerlo hoy con la realidad virtual. La gente podrá “teletransportarse” entre diferentes experiencias, explicó Zuckerberg. Este no es un concepto nuevo —durante décadas, muchas películas de ciencia ficción distópicas han estado prediciendo esto como el futuro— y aunque el CEO de Facebook comenzó a usar la terminología públicamente hasta hace poco, es algo que Facebook ha estado construyendo durante años con inversiones en realidad virtual y aumentada.

El lunes, Facebook anunció un grupo independiente de productos con la tarea interna de desarrollar esta visión. Posteriormente, la noción futurista se convirtió en el tema central de discusión en la llamada telefónica de ganancias del segundo trimestre de Facebook el miércoles, cuando Zuckerberg se tomó el tiempo para describir su versión del metaverso a analistas e inversionistas. Aunque había hablado de eso antes, en esta ocasión aumentó el nivel de entusiasmo, con un enfoque más claro en la idea del metaverso como una conclusión inevitable para el próximo capítulo del internet. Los ejecutivos de Facebook mencionaron la palabra metaverso más de una docena de veces en la llamada del miércoles, un término que no había aparecido en las llamadas anteriores.

“La cualidad definitoria de la presencia metaversa es la sensación de que estás realmente ahí con otra persona o en otro lugar”, dijo Zuckerberg. “La creación de avatares y objetos digitales será fundamental para la forma en que nos expresaremos”.

Wall Street se mostró escéptico. El analista de Evercore, Mark Mahaney, le preguntó a Zuckerberg cuánto planea gastar Facebook en la construcción de este metaverso, y otros quisieron saber cuándo la compañía comenzaría a ver un retorno de la inversión y cuánto control esperaba tener sobre todas las piezas de un futuro virtual. Las respuestas fueron vagas. Facebook está gastando “miles de millones”, dijo el jefe de finanzas, Dave Wehner, y el gigante de las redes sociales eventualmente ganará dinero una vez que el metaverso tenga éxito, indicó.

Por ahora, no significará mucho ante los desafíos actuales de Facebook. En su informe trimestral el miércoles, la compañía advirtió sobre los vientos en contra publicitarios y regulatorios, lo que hizo que sus acciones experimentaran su mayor caída intradía desde mayo.

Zuckerberg considera absolutamente crucial que Facebook sea pionero en esta nueva versión del internet. El gigante social ha construido un negocio de mensajería y publicidad casi imparable, pero lo hizo utilizando sistemas operativos y dispositivos creados por la competencia, como Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. Debido a ese modelo, de alguna manera Facebook se encuentra en desventaja: tiene que desarrollar sus productos para cumplir con las restricciones de software que construyen sus competidores, lo que causa problemas cuando, por ejemplo, Apple decide que quiere tomar medidas enérgicas contra el rastreo en línea.

Lo cual es parte de la razón por la que Facebook y Zuckerberg están avanzando tan agresivamente en esta nueva frontera. Zuckerberg dice que habrá muchos ganadores en el metaverso, pero cuanto más influyente sea Facebook en su construcción, más este nuevo universo en línea reflejará la misión y el modelo de negocio existentes de Facebook en torno a conectar a las personas.

“Ciertamente estamos haciendo muchas de las inversiones clave que necesitamos hacer en la tecnología fundamental para poder entregar las piezas que queremos”, dijo.

