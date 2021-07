El campeón mundial de garrocha Sam Kendricks positivo al covid y baja en Tokio-2020

SHOTLIST OSTRAVA, REPÚBLICA CHECA18 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Zoom in de Armand Duplantis y Sam Kendricks llegando a una conferencia de prensa2. Primer plano Sam Kendricks durante la conferencia de prensa RUÁN, SENA MARÍTIMO, FRANCIA6 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 3. Primer plano Sam Kendricks en zona mixta GATESHEAD, INGLATERRA, REINO UNIDO23 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFP 4. Foto US vaulter Sam Kendricks competes in the men's pole vault final during the Diamond League athletics meeting at Gateshead International Stadium in Gateshead, north-east England on May 23, 2021. OSTRAVA, REPÚBLICA CHECA19 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFP 5. Foto Sam Kendricks of United States competes during the Pole Vault at the IAAF Golden Spike 2021 Athletics meeting in Ostrava, Czech Republic, on May 19, 2021. SHANGHÁI, CHINA14 DE MAYO DE 2016FUENTE: AFP 6. Paneo de izquierda a derecha team leaving ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Tres atletas australianos siguen en aislamiento en Tokio-2020, no hay casos positivosTokio, 29 Jul 2021 (AFP) - Tres atletas australianos van a permanecer en aislamiento mientras que la gran mayoría de integrantes del equipo de atletismo de este país, que había quedado en cuarentena temporalmente el jueves en Tokio, fueron autorizados a salir después de que los test no revelaran ningún caso positivo al covid-19, anunció la Federación Australiana de ese deporte (AA).La noticia de la cuarentena temporal de los atletas australianos, como eventuales casos contacto, se conoció poco después del anuncio del positivo al covid-19 del estadounidense Sam Kendricks, vigente doble campeón mundial de salto con garrocha y declarado baja para los Juegos Olímpicos."Los tres miembros se someterán a test todos los días. Tendrán derecho a entrenarse, siguiendo estrictos protocolos que restringen sus contactos con los demás. En este momento, todos los atletas van a tomar parte en las competiciones como estaba previsto", escribió la AA en un comunicado.Los atletas australianos de la Villa Olímpico fueron autorizados a "retomar sus actividades tras haber estado aislados por precaución", indica el texto, que precisa que las 54 personas -entre ellas, 41 atletas- estuvieron encerradas dos horas en sus habitaciones mientras que otros tres, identificados como casos contacto de Kendricks se sometían a pruebas PCR."Esos tres atletas dieron negativo (...) Los tres, que están vacunados, se presentaron ellos mismos tras el anuncio del caso positivo del atleta estadounidense", continuó AA.En mitad de la jornada, el Comité Olímpico Estadounidense (USOPC) había anunciado el positivo de Kendricks."Nos entristece confirmar que Sam Kendricks ha dado positivo al covid-19 y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio", escribió el USOPC en Twitter, a dos días de la ronda de clasificación del salto con garrocha, prevista el sábado.El atleta estadounidense, bronce en los Juegos de Rio, ha quedado en aislamiento en un hotel, precisó el USOPC.Kendricks, de 28 años, era uno de los favoritos en el concurso junto al sueco Armand Duplantis, actual plusmarquista mundial (6,18 metros en pista cubierta) de la disciplina.Duplantis, de 21 años, refuerza así todavía más su estatus de favorito.Con un salto de 5,92 metros, Kendricks era el segundo mejor del año en el balance de marcas, igualado con su compatriota Chris Nilsen y el francés Renaud Lavillenie../fbr/dr/psr ------------------------------------------------------------- El campeón mundial de garrocha Sam Kendricks positivo al covid y baja en Tokio-2020Tokio, 29 Jul 2021 (AFP) - El atleta estadounidense Sam Kendricks, vigente doble campeón del mundo (2017, 2019) de salto con garrocha, se vio obligado a ser declarado baja para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 por un positivo al covid-19, anunció este jueves el Comité Olímpico de su país."Nos entristece confirmar que Sam Kendricks ha dado positivo al covid-19 y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio", escribió el USOPC en Twitter, a dos días de la ronda de clasificación del salto con garrocha, prevista el sábado.El atleta estadounidense, bronce en los Juegos de Rio, ha quedado en aislamiento en un hotel, precisó el USOPC.Kendricks, de 28 años, era uno de los favoritos en el concurso junto al sueco Armand Duplantis, actual plusmarquista mundial (6,18 metros en pista cubierta) de la disciplina.Duplantis, de 21 años, refuerza así todavía más su estatus de favorito.Con un salto de 5,92 metros, Kendricks era el segundo mejor del año en el balance de marcas, igualado con su compatriota Chris Nilsen y el francés Renaud Lavillenie.Duplantis es el único que ha superado la barra de los 6 metros en 2021 al aire libre (6,10 metros, el 6 de junio en Hengelo) y en Tokio-2020 intentará conseguir el mayor título de su carrera, después de dos oros continentales (en 2018 al aire libre en Berlín y en 2021 en sala en Torun, Polonia).El francés Lavillenie, campeón olímpico en Londres-2012 y explusmarquista mundial, ha llegado a Japón mermado físicamente por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido el pasado 11 de julio.rcw-jw/dr/psr