La carrera contrarreloj del colombiano Suárez al mando de Costa Rica

En la imagen, el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

San José, 27 jul (EFE).- El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez asumió a finales de junio el cargo de seleccionador de Costa Rica y tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Oro comienza una carrera contrarreloj para levantar el nivel con miras al comienzo de la fase final de clasificación al Mundial de Catar.

"Lo más importante es que tenemos mucho por mejorar. Debemos buscar más continuidad en el juego. Tuvimos muchos baches que no pueden darse en una selección que busca clasificar al mundial", expresó el seleccionador después de la eliminación de la Copa Oro ante Canadá el pasado domingo por 2-0.

Aunque destacó la actitud de sus jugadores en el torneo, Suárez fue claro en que a Costa Rica le cuesta mucho mantener la posesión de la pelota y generar peligro en la ofensiva, males que de habían venido observando en los meses previos a la llegada del colombiano.

Suárez tomó al equipo prácticamente una semana antes del inicio de la Copa Oro y debió afrontar el torneo con un grupo de jugadores que prácticamente desconocía.

La Copa Oro fue el primer paso para que el entrenador conozca el material humano con el que cuenta y ahora le corresponderá a él observar el torneo local que arranca este martes y explorar todas las opciones de futbolistas que juegan fuera de Costa Rica.

"Todo es prioritario", manifestó Suárez acerca del trabajado que deberá realizar antes de que en septiembre comience el octogonal final de la Concacaf rumbo a Catar 2022, en el que estarán en juego tres boletos directos y una repesca.

LA BASE DE EXPERIENCIA

Con lo visto en la Copa Oro, los jugadores de experiencia son los llamados a comandar la zona defensiva. Francisco Calvo, Óscar Duarte y Giancarlo González parecen tener asegurados sus cupos para cubrir los puestos de defensas centrales.

En los laterales los veteranos Bryan Oviedo (Copenhague) y Cristian Gamboa (Bochum) son las principales cartas, mientras que en la portería no hay duda de que si está sano el jugador del PSG francés Keylor Navas será estelar en las eliminatorias.

Los otros experimentados que demostraron buen nivel en la Copa Oro son el centocampista Celso Borges (Deportivo La Coruña) y el delantero Joel Campbell (Monterrey).

Las grandes dudas existen en el resto de puestos de medio campo y ataque, pues el veterano '10' Bryan Ruiz ya dijo que su rol en el equipo "es diferente" al que la afición está acostumbrada a ver.

"Hay gente que no ha entendido que mi rol en la selección es diferente (...) mi rol va a ser ayudarle (a Suárez) a encontrar el equipo y llevar al grupo", manifestó Ruiz a los periodistas, quien se mostró dispuesto a jugar los minutos que el entrenador le quiera dar.

LA DIFÍCIL RENOVACIÓN GENERACIONAL

La base experimentada de Costa Rica puede que enfrente, en su gran mayoría, el último proceso eliminatorio a un Mundial, pero los jóvenes llamados a tomar la estafeta aún no levantan la mano con autoridad.

Costa Rica cuenta con una carpeta de jugadores jóvenes encabeza por el delantero de 19 años Manfred Ugalde, quien esta temporada ha dado el salto al Twente holandés, donde espera madurar y convertirse en la carta que su selección necesita a la ofensiva.

En la MLS de Estados Unidos hay un grupo importante de futbolistas jóvenes de perfil ofensivo como Randall Leal (Nashville), Luis Díaz (Columbus Crew), Marvin Loría (Portland Timbers) y Ariel Lassiter (Houston Dynamo), que se suman al talento de la liga local como Alonso Martínez (Alajuelense), Jurgens Montenegro (Alajuelense) y Gerson Torres (Herediano).

La misión del seleccionador Suárez será pulir a este grupo de jugadores para que de el salto de calidad que la selección tica está necesitando lo ates posible.

El último ensayo que tendrá Costa Rica antes de la eliminatoria mundialista será un amistoso ante El Salvador el 21 de agosto.

Douglas Marín