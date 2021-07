Yermin Mercedes anuncia que se apartará de manera indefinida del béisbol

El bateador designado, el novato dominicano de los Medias Blancas de Chicago, Yermin Mercedes. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Chicago (EE.UU.), 22 jul (EFE).- El bateador designado, el novato dominicano de los Medias Blancas de Chicago, Yermin Mercedes, escribió en una publicación de Instagram el miércoles por la noche que se está "apartando" del béisbol indefinidamente y al mismo tiempo se disculpa con el equipo por no "aceptar algunas de sus decisiones".

La publicación iba acompañada de una imagen de las palabras "se acabó".

En el texto el dominicano indica que "Quiero pedir disculpas a todos aquellos a quienes ofendí inadvertidamente como consecuencia de mi inmadurez, como miembros de la radio, televisión y prensa", escribió Mercedes en su publicación.

Agrega que "A todos los miembros del equipo con el que estuve involucrado, lamento haber fracasado como ser humano y no haber aceptado algunas de sus decisiones. Me estoy apartando del béisbol indefinidamente".

No está claro a qué decisiones se refería Mercedes en su publicación.

El miércoles temprano, en su historia de Instagram, Mercedes había publicado "El Retiro".

Mercedes, de 28 años, ganó el premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana para abrir la temporada y bateó .415 con cinco jonrones y 16 carreras impulsadas en 22 juegos en abril, pero tuvo problemas después de eso. Su promedio de bateo cayó a .271 antes de ser degradado a Triple-A Charlotte a principios de julio.

Los Medias Blancas aparentemente fueron tomados con la guardia baja sobre las intenciones de Mercedes el miércoles por la noche.

"Los Medias Blancas están al tanto de la publicación de esta noche en Instagram de Yermín Mercedes, quien actualmente está en la lista activa de nuestro equipo Clase AAA en Charlotte, Carolina del Norte", dijo el equipo en un comunicado.

Agrega que "En este momento, los Medias Blancas no han recibido ninguna notificación oficial de Yermín sobre sus planes futuros".

El piloto Tony La Russa, quien se enteró de la publicación de Mercedes después de la derrota de los Medias Blancas por 2-7 ante los Mellizos el miércoles, dijo que intentaría acercarse a él.

"Entiendo que estás en Triple-A, lejos de las Grandes Ligas, te puedes emocionar", dijo La Russa. "No sé más que eso. Me acercaré a él. Podría estar un poco frustrado. Intentaré explicarle que tiene un futuro en las Grandes Ligas".

Mercedes fue objeto de controversia en mayo cuando La Russa lo criticó por realizar un lanzamiento de 3-0 al final de una victoria aplastante sobre los Mellizos de Minnesota.

El pelotero dominicano respondió que no iba a cambiar. Se hizo querer por los aficionados de los Medias Blancas después de entrar al equipo cuando el jardinero izquierdo, su compatriota Eloy Jiménez, se lesionó en el entrenamiento de primavera.

Un restaurante local incluso nombró una hamburguesa que lleva su nombre: el "Yerminator".

Mercedes se encontró con otros problemas además de balancearse en un lanzamiento de 3-0. Fue enviado al banquillo en un juego de principios de mayo por llegar tarde al estadio y expresó su decepción después de ser enviado a las menores.