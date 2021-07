Adriana Abenia y Sergio Abad, felicidad en estado puro

19-07-2021 ADRIANA ABENIA Y SERGIO ABAD EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



"Me cuida muchísimo, tiene mucho carácter. Siempre me cuida y es muy leal. No sabe cocina ni cambiar una bombilla, pero lo demás lo hace muy bien" son las virtudes de Sergio Abad que hicieron que Adriana Abenia cayera rendida a su pies, tal y como ella misma confiesa. Fue hace 20 años cuando la pareja unió sus vidas y tras celebrar su aniversario el pasado 8 de junio, continúan viviendo en una eterna luna de miel junto a su única hija, Luna.



La pareja disfrutó de una relajada tarde madrileña. Tras relajarse en una céntrica terraza, pusieron rumbo a casa dedicándose numerosas muestras de cariño y luciendo una gran sonrisa, fiel reflejo de la mágica etapa que viven.



La presentadora y el empresario contrajeron matrimonio el 18 de diciembre de 2015 en Zaragoza. Se conocieron en el instituto en el que cursaban sus estudios, por lo que antes de enamorarse compartieron pupitre y amistad. Han cumplido dos décadas de vida en común que no han estado exentas de crisis, en 2019 Adriana confesó que había pensado en separarse tras dar a luz, pero que han sabido superar y seguir adelante.



Junto a su pequeña, Luna, que el próximo día 18 cumplirá 3 años, forman una bonita y feliz familia que, de momento, no tienen pensado ampliar.