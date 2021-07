El tenista Peter Fajta pasa a las semifinales del torneo de Doboj

Peter Fajta, húngaro ganó durante los cuartos de final del torneo de Doboj cuando el marcador mostraba un 1-0 debido a que su rival, Duje Kekez, tenista croata se tuvo que retirar. Tras este resultado, el tenista consigue clasificarse para las semifinales del torneo de Doboj.

Los datos del partido reflejan que el jugador húngaro no consiguió romper el saque ninguna vez, obtuvo un 100% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 80% de los puntos al saque. Por lo que respecta a Kekez, tampoco pudo quebrar el saque a su oponente ninguna vez, tuvo un 100% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 50% de los puntos al saque.

Durante las semifinales Fajta se medirá contra el ganador del partido entre el jugador húngaro Gergely Madarasz y el checo Martin Krumich.

El torneo tiene lugar en Doboj entre los días 11 y 18 de julio sobre tierra batida al aire libre. En el torneo se presentan un total de 71 jugadores.