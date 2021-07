Cannes consagra al estadounidense Caleb Landry Jones y a la noruega Renate Reinsve con premios de interpretación

El jurado del Festival de Cannes consagró este sábado a dos actores apenas conocidos del gran público, el estadounidense Caleb Landry Jones, y la noruega Renate Reinsve, con los premios de interpretación por sendos roles en "Nitram" y "The worst person in the world".

- El estadounidense Caleb Landry Jones -

Con 31 años, Caleb Landry Jones ganó el premio a la mejor interpretación masculina por su papel en "Nitram", del australiano Justin Kurzel, donde da vida a un asesino múltiple.

El filme, un retrato del autor de una matanza que en 1996 dejó 35 muertos en la isla australiana de Tasmania, suscitó polémica en el país incluso antes de su estreno, especialmente entre las familias de las víctimas.

Pero Caleb Landry Jones, que también es músico, no dudó en encarnar al asesino, Martin Bryant, condenado a cadena perpetua.

"No me dije 'atención, voy a tener problemas si hago este filme", dijo a la AFP el actor, de cara pecosa. "Al contrario, me interesaba mucho esta película porque habla de un tema del que nadie quiere hablar".

La película muestra la evolución del joven, retraído y marginado de la sociedad, que acabará interesándose por las armas. "Leí muchas cosas sobre aquel momento, vi la televisión australiana para intentar comprender esta cultura", añadió.

Con un guión bien escrito, la cinta consigue describir de forma clara y precisa el mecanismo psicológico que derivó en aquella tragedia.

"Era fan antes de conocerle y todavía lo soy más ahora", declaró acerca de Landry Jones el director australiano, elogiando "su manera muy sutil y sensible" de encarnar los personajes.

Nacido en Texas, Caleb Landry Jones debutó en el cine con 13 años con un pequeño papel en el filme de los hermanos Coen "No es país para viejos", que se llevó cuatro Óscar en 2007.

Desde entonces, el actor se ha ido abriendo camino en el cine independiente estadounidense, interpretando roles ambivalentes: de drogadicto ultrasensible en "Heaven Know What" (2014) de los hermanos Safdie, a hombre tóxico en la tercera temporada de Twin Peaks (2017,) pasando por empleado de una gasolinera en "Los muertos no mueren" de Jim Jarmusch (2019).

En 2017, participó en tres filmes que tuvieron nominaciones en los Óscar: "The Florida Project", "Déjame salir" y "Tres anuncios en las afueras".

- La noruega Renate Reinsve -

Fue la revelación del Festival de Cannes. A sus 33 años, la noruega Renate Reinsve, desconocida del gran público, se llevó el sábado el premio de interpretación femenina por su papel de milenial en plena crisis en "The worst person in the world", de su compatriota Joachim Trier.

"Luminosa", "brillante", "espléndida"... la crítica se rindió a sus pies tras la proyección del filme el 9 de julio.

"Esta situación me supera", admitió Reinsve a la AFP acerca de su fama repentina. "Sé que nadie me ha visto antes porque es mi primer papel. He hecho mucho teatro y pocas películas... Y cada vez eran roles pequeños".

Reinsve actúa en otra película de Trier, "Oslo, 31 de agosto", de 2012. Aunque apenas tenía una línea, director y actriz pasaron nueve días juntos para filmar la escena con el fin de obtener una luz perfecta. "Fue así como la conocí. Vivimos una verdadera experiencia", dijo el director a la AFP.

Desde entonces, el director no ha dudado de la capacidad de Reinsve para actuar. "Siempre me pregunté por qué nunca había tenido un papel más importante", explicó. "Por eso me dije: hagamos una película con ella".

Para Trier, el personaje que interpreta la actriz en "The worst person in the world" se parece mucho a ella. Reinsve tuvo "un gran impacto en la película", dijo.

La intérprete coincidió: "Me identifico completamente con ella, puesto que he vivido cosas similares". Quizá por ello su interpretación resulta natural, eléctrica en los momentos cómicos, conmovedora en las escenas dramáticas.

app-es/pc