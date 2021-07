‘Space Jam’ amenaza con desbancar a ‘Black Widow’ en taquilla

(Bloomberg) -- “Space Jam: A New Legacy“ se prepara para desbancar a la, hasta ahora, gran ganadora en venta de entradas “Black Widow” durante lo que será probablemente un modesto fin de semana de estreno para la película animada de baloncesto.

La película de Warner Bros., protagonizada por el gran LeBron James de Los Angeles Lakers, podría generar hasta US$26,4 millones en ingresos de taquilla, según una estimación del investigador Boxoffice Pro. Se pronostica que las ventas de “Black Widow”, la última película de superhéroes de la franquicia Marvel de Walt Disney Co., caigan casi un 70% a US$25,9 millones en su segundo fin de semana, lo que sugeriría que algunos fanáticos del cine aún se muestran reacios a regresar a los cines.

Propietarios de estudios y cines esperaban que “Black Widow” impulsara un resurgimiento en las entradas, con fanáticos hambrientos por películas que regresarían en masas a las salas después de un año y medio que permanecieron cerradas. En su estreno el fin de semana pasado, la película generó US$80 millones en ventas de boletos en Estados Unidos, el mejor desempeño hasta ahora para una película nueva durante la pandemia.

Sin embargo, tanto “Black Widow” como “Space Jam” también están disponibles en línea, lo que reduce los ingresos de taquilla. Disney anunció que vendió US$60 millones en accesos de streaming el fin de semana pasado, la primera vez que revela esa cifra. Hasta el miércoles, la película había recaudado US$200 millones en cines a nivel mundial.

“En última instancia, creo que la industria todavía se encuentra en medio de un proceso de recuperación prolongado que, según hemos advertido, podría tardar varios meses y extenderse más allá del verano”, dijo Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice Pro.

Ambas películas, a pesar de estar por encima de sus competidores de taquilla, no han cumplido con algunas expectativas. Se pronosticaba que “Black Widow” generara más de US$90 millones en su estreno en EE.UU. “Space Jam”, la secuela de la película de Michael Jordan de 1996, que se convirtió en un pilar de la cultura pop, probablemente no superará a su predecesora. Hace veinticinco años, la primera película de “Space Jam” generó US$27,5 millones en su primer fin de semana, aproximadamente el doble de lo que debería generar la nueva película cuando se ajusta a la inflación.

Hoy en día, los cines están luchando para hacer frente a una pandemia impredecible, al tiempo que también enfrentan una batalla cuesta arriba contra los clientes que buscan más comodidad, incluida la posibilidad de ver títulos nuevos populares en sus salas de estar sin tener que pasar por tiempos de espera.

Nota Original:‘Space Jam’ Threatens to Bump ‘Black Widow’ From Box-Office Lead

