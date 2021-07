Vacunación lenta de trabajadores marítimos amenaza el comercio

(Bloomberg) -- La vacunación global de los trabajadores marinos avanza con lentitud, lo que pone en peligro a las tripulaciones y aumenta las interrupciones en el comercio, que también podría desacelerar la recuperación de las economías.

Las infecciones en los buques podrían presionar aún más las cadenas de suministro globales, justo cuando Estados Unidos y Europa se recuperan y las empresas comienzan a abastecerse para la Navidad. La industria del transporte marítimo toca la alerta por el aumento de los contagios y algunos puertos continúan restringiendo el acceso a los trabajadores marítimos de países en desarrollo, que representan la mayoría de dicha mano de obra, pero no pueden vacunarlos.

“Es una tormenta perfecta”, dice Esben Poulsson, presidente de la Cámara Internacional de Navegación que representa a los armadores. “No hay duda de que esta nueva variante delta nos está retrasando y la situación está empeorando. La demanda de productos no disminuye, los cambios de tripulación no se producen con la suficiente rapidez y los Gobiernos siguen enterrando la cabeza en la arena”.

Todas las señales apuntan ahora a un empeoramiento de la crisis en los océanos, justo cuando la industria parecía estar emergiendo de meses de restricciones portuarias que perjudicaron la capacidad de las empresas navieras para cambiar tripulaciones y dejaron a cientos de miles atrapados en el mar durante meses. Dos eventos recientes que afectaron puertos y rutas marítimas esenciales destacaron los riesgos.

En mayo, un marinero murió y decenas de trabajadores de hospitales en Indonesia se enfermaron con la variante delta del covid-19 después de que un barco con una tripulación filipina infectada atracara. Casi al mismo tiempo, el transporte marítimo mundial se sumió en el caos después de que uno de los puertos más activos de China cerrara durante semanas porque al menos un trabajador portuario se contagió en un brote en Shenzhen.

Vacunas limitadas

Pese a esfuerzos en EE.UU. y en otros lugares para inocular a los trabajadores marítimos en los puertos, la mayoría todavía depende en gran medida de sus países de origen para la inmunización, y más de la mitad de los 1,6 millones de estos trabajadores en todo el mundo provienen de países en desarrollo como India, Filipinas o Indonesia, que están muy rezagados frente a la mayoría de las economías desarrolladas en las campañas de vacunación.

La falta de coordinación internacional se evidencia en el hecho de que no hay una estimación de cuantos trabajadores marítimos se han vacunado realmente. Esto se debe a que no existe una sola organización o empresa que realice un seguimiento de la situación de todos los trabajadores en varias empresas, barcos y puertos.

La Cámara Internacional de Navegación estima que solo entre 35.000 y 40.000 trabajadores marítimos, o solo el 2,5% del total global, están vacunados. No obstante, más de 23.000 trabajadores marítimos fueron vacunamos en EE.UU. con la ayuda de varias organizaciones benéficas, y Cosco Shipping Holdings Co. de China dijo el mes pasado que todos estos trabajadores que están en tierra y pueden ser inoculados fueron vacunados.

Nota Original:Slow Vaccines for Seafarers Threaten to Worsen Shipping Chaos

More stories like this are available on bloomberg.com