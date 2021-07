La cenizas de Zsa Zsa Gabor, enterradas en Budapest, su cuna natal

Frederic Prinz von Anhalt con las cenizas de su difunta esposa, la actriz Zsa Zsa Gabor. EFE/EPA/MIKE NELSON/ Archivo

Budapest, 13 jul (EFE).- La actriz Zsa Zsa Gabor, conocida como "la primera celebridad" y fallecida hace cinco años en Los Ángeles (Estados Unidos), recibió hoy sepultura definitiva en su ciudad natal, Budapest.

LaS cenizas de la estrella de Hollywood, llegadas a la capital húngara en las manos de su viudo y noveno marido, Frederic von Anhalt, descansan ahora en el cementerio Fiumei út, junto a los restos de otros artistas magiares, informó el diario digital Blikk.

Según Von Anhalt, se cumple así el último deseo de la fallecida, que el 18 de diciembre de 2016 murió a los 99 años por un infarto de corazón.

Zsa Zsa nació en 1917 en Budapest, donde en 1936 fue coronada como la mujer más bella de Hungría, con el título de Miss Hungary.

Tras mudarse en 1941 a Hollywood siguiendo los pasos de su hermana mayor, Eva, logró labrarse rápidamente una gran fama no solo como actriz y por su belleza, sino también por sus diversos romances, matrimonios con millonarios y escándalos que incluyeron un arresto policial.

Será recordada asimismo por sus apariciones en célebres películas como "Moulin Rouge" (1952) de John Houston, o "Touch of Evil" (1958) de Orson Welles.

Su vida fue seguida de cerca por la prensa rosa en todo el mundo e inspiró hasta a grupos de música pop, como Erasure, que en 1988 publicó su canción "Like Zsa Zsa Gabor".

La actriz ganó el premio Golden Globe en 1958 y tiene una estrella en el Paseo de Famosos de Hollywood.

Entre sus ex maridos se cuenta el actor británico George Sanders; Conrad Hilton, fundador de la cadena de hoteles del mismo nombre, o el mexicano Felipe de Alba, con quien estuvo casada tan solo un día.

"Nunca he odiado a un hombre lo suficiente como para devolverle sus joyas", decía en una de sus declaraciones más recordadas.