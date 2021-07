El Banco de México ve una recuperación económica "moderada e incompleta"

Vista general del edificio central del Banco de México. EFE/Alex Cruz/Archivo

Ciudad de México, 8 jul (EFE).- El Banco de México (Banxico) percibe que el ritmo de la recuperación económica del país se ha "moderado" y aún es "incompleta", reveló este jueves la minuta de la última sesión de la Junta de Gobierno del banco central.

"Uno (de los miembros) señaló que el avance en el proceso de vacunación ha apoyado la reactivación de la economía. Otro enfatizó que, si bien la actividad económica sigue mejorando, la recuperación aún es frágil e incompleta y la economía se encuentra lejos de su potencial", indicó el informe.

La minuta corresponde a la sesión del 24 de junio, cuando Banxico aumentó 25 puntos base la tasa de interés, hasta el 4,25 %, el primer incremento desde febrero.

El documento evidenció divisiones entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno, porque la subgobernadora Galia Borja y el subgobernador Gerardo Esquivel, ambos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, preferían mantener la tasa en 4 %.

"La inflación ha mostrado presiones significativas en meses recientes. No obstante, en su mayoría parecen estar asociadas a problemas en la oferta y cambios en patrones de consumo, atribuibles a la pandemia, que sigue siendo el reto más importante", argumentó Borja.

La mayoría de la Junta de Gobierno reconoció que la inversión y el consumo han mejorado, pero que "todavía permanecen por debajo de sus niveles previos a la pandemia".

También destacaron que han vuelto al mercado laboral 11,5 millones de personas después de la salida de 12,5 millones que se registró en abril de 2020, cuando México decretó la emergencia sanitaria por covid-19 que suspendió las actividades no esenciales de la economía.

"La mayoría indicó que la tasa de subocupación disminuyó en abril. No obstante, algunos señalaron que su valor actual casi duplica al nivel observado normalmente", indicó la minuta.

La minuta de Banxico se difunde horas después de revelarse que la tasa de inflación mexicana aumentó en junio hasta el 5,88 %, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En abril pasado, México registró una inflación del 6,08 %, la tasa más alta desde finales del 2017.

"En este contexto, la mayoría mencionó que la inflación general ha presentado niveles cercanos a 6 % y que se encuentra significativamente por arriba del objetivo del Banco (del 3 %)", indicó el reporte del banco central.

La mayoría de los miembros señaló que la inflación "sigue resintiendo los efectos de la pandemia" y que "se ha visto afectada por presiones originadas por el lado de la oferta".

Aunque la mayoría que votó a favor de aumentar la tasa de interés justificó la decisión por la inflación, Borja y Esquivel argumentaron que los efectos son "transitorios" y derivados de la pandemia, por lo que la política monetaria no incidirá mucho.

"Considero que la decisión de aumentar la tasa de interés fue precipitada", indicó Esquivel.

Banxico ha pronosticado que el PIB de México crecerá hasta 7 % en 2021 tras la contracción histórica de 8,2 % de 2020.