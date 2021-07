Bielorrusia.- Sánchez traslada a Tijanovskaya el compromiso de España con un futuro democrático para Bielorrusia

08-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya POLÍTICA POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO



El presidente del Gobierno también se ha reunido con Arvydas Sabonis



VILNA, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, el compromiso de España con un futuro democrático para Bielorrusia ante la represión llevada a cabo por el presidente, Alexander Lukashenko, cuya reelección para un sexto mandato en agosto de 2020 no reconoce la UE.



Sánchez ha cerrado su visita a Lituania con un encuentro con la opositora bielorrusa, ganadora según la oposición de las elecciones del verano pasado y que vive exiliada en el país báltico desde poco después.



El encuentro, según ha informado Moncloa, les ha permitido intercambiar puntos de vista sobre la evolución de los recientes acontecimientos en Bielorrusia, la necesidad de una transición democrática en el país y la situación de los presos políticos.



En este sentido, Sánchez "ha reiterado el compromiso y solidaridad de España con la sociedad civil para lograr un futuro democrático, su llamamiento al cese de la violencia del régimen de Lukashenko y a la liberación inmediata de las personas arbitrariamente encarceladas, junto al establecimiento de responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos".



Asimismo, el presidente del Gobierno ha expresado su apoyo a las sanciones impuestas contra Lukashenko y su régimen por los Veintisiete, a raíz de la represión de las protestas contra la reelección del presidente y la persecución de la oposición y con motivo de la intercepción de un avión de Ryanair que viajaba a Lituania para detener a un opositor.



Además, ha trasladado a Tijanovskaya su "más profunda solidaridad personal" dado que su marido el activista Sergei Tijanovski --quien iba ser candidato a las presidenciales y cuyo testigo tomó luego ella-- está encarcelado desde mayo de 2020.



"Feliz de reunirme con el presidente de España en persona", ha escrito por su parte Tijanovskaya en su Twitter, que durante una visita a España hace unos meses no pudo verse con Sánchez porque este estaba en cuarentena por un contacto con un positivo de COVID-19.



"Le he informado sobre la represión contra los medios libres en Bielorrusia", ha indicado, precisando que han acordado "desarrollar programas de rehabilitación de prisioneros políticos y familias" así como "ayudar a empresas y start-ups a trasladarse de Bielorrusia a España".



ENCUENTRO CON SABONIS



Antes de este encuentro, Sánchez se ha reunido también el presidente de la Federación Lituana de Baloncesto, Arvydas Sabonis, quien jugó hace años en el Real Madrid.



"El deporte tiene un papel clave en el acercamiento y conocimiento mutuo entre naciones y sociedades", ha reivindicado el presidente en su Twitter, destacando que Sabonis es "todo un referente lituano en el mundo del baloncesto".



"Su desempeño profesional constituye un puente en las relaciones entre nuestros países", ha subrayado el presidente, que con su visita a Lituana pone fin a una gira que le ha llevado también a Estonia y Letonia.