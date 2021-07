Fútbol/Selección.- Sánchez muestra su "orgullo" por la selección y le augura "éxitos en el futuro"

02-07-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una rueda de prensa posterior a una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, 2 de julio de 2021, en el Palacio de La Moncloa, Madrid. (España). El encuentro entre ambos mandatarios se produce dentro de la visita oficial que Guterres inició ayer, jueves 1 de julio, a España tras su reelección para un segundo mandato como máximo representante de las Naciones Unidas. DEPORTES Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este martes su orgullo por la selección española de fútbol tras su eliminación de la Eurocopa y ha augurado "muchos éxitos en el futuro" para el combinado de Luis Enrique.



"Orgullosos, hoy más que nunca, de nuestra selección. Emocionante hasta el final, habéis hecho un grandísimo papel en esta Eurocopa y nos vais a ofrecer muchos éxitos en el futuro. Enhorabuena a Italia por su clasificación para la final", ha apuntado en un mensaje publicado en la red social Twitter, que ha recogido Europa Press.



Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, también ha destacado la labor de España con el campeonato europeo. "No ha podido ser en la Eurocopa pero tenemos una gran selección de fútbol y la mejor afición para dejar los colores de España en lo más alto. ¡Ánimo, equipo!", ha escrito en la misma red social.



"El esfuerzo, el talento y el sacrificio no siempre tienen a la primera la recompensa que merecen. Gracias por vuestro ejemplo, habéis hecho una gran #EURO2020 y estamos tremendamente orgullosos de vosotros. Tenéis todo el futuro por delante", ha publicado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en Twitter.



En este mismo sentido se ha pronunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón. "Felicidades a nuestra selección! No pierde quien lo ha dado todo. Y a Italia: podréis ganar la lotería de los penaltis, pero no podréis evitar que el mundo le ponga piña a la pizza", ha bromeado en redes.



La selección española de fútbol cayó este martes en las semifinales de la Eurocopa 2020 tras perder con Italia en la tanda de penaltis (4-2) después de un partido (1-1), celebrado en Wembley.