Financiero de Maduro busca inmunidad de extradición a EE.UU.

(Bloomberg) -- Un empresario colombiano cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, está apelando la decisión de un tribunal federal de Estados Unidos de ignorar su inmunidad diplomática en un último esfuerzo por bloquear su extradición a suelo estadounidense por cargos de corrupción.

Como enviado venezolano, Alex Saab no tendría que haber sido arrestado en el archipiélago de Cabo Verde frente a la costa de África Occidental, donde su avión privado se detuvo para repostar mientras volaba desde Venezuela hacia Irán el año pasado, señaló su equipo legal en un comunicado el martes. Los abogados de Saab están impugnando un fallo de un juez de distrito de Miami que se negó a considerar su inmunidad hasta que comparezca en el país.

Saab “tiene derecho a inmunidad de arresto, detención y extradición a EE.UU.”, señala el comunicado.

La apelación se produce después de que el Gobierno caboverdiano hiciera caso omiso de una orden de un tribunal de África Occidental para que Saab fuera puesto en libertad en la nación isleña. EE.UU., que recientemente anunció la construcción de una nueva embajada como parte de una inversión de US$400 millones en Cabo Verde, ha pedido su extradición.

Las autoridades estadounidenses, que creen que Saab tiene información sobre cómo Maduro y su círculo íntimo supuestamente saquearon cientos de millones de dólares de las arcas del Estado, han tratado de tomar medidas enérgicas contra los funcionarios acusados de corrupción en Venezuela.

Saab ya ha sido acusado formalmente por un tribunal federal de Estados Unidos en Florida por cargos federales de lavado de dinero relacionados con el soborno de funcionarios venezolanos y ha negado los cargos a través de sus abogados.

Antes de su arresto en Cabo Verde, Saab también había sido contratado para orquestar acuerdos que intercambiarían oro venezolano por gasolina iraní.

Nota Original:Maduro Financier Saab Seeks Immunity From Extradition to U.S.

