Colombia competirá por un lugar en la final de la Copa América

actualiza con declaraciones de David Ospina ///Brasilia, 4 Jul 2021 (AFP) - Colombia venció a Uruguay en definición por penales 4-2, tras empate 0-0, y se convirtió en semifinalista de la Copa América-2021 este sábado en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.Duvan Zapata, Davinson Sánchez, Yerry Mina y Miguel Borja acertaron para Colombia desde los 12 pasos.Su portero, David Ospina, les atajó los disparos a los charrúas José María Giménez y a Matías Viña, sellando la victoria. Edinson Cavani y Luis Suárez anotaron para Uruguay sus remates."Nosotros solamente queremos darle alegrías a nuestro país, un país que queremos lleno de paz, lleno de que la gente siga compartiendo y disfrutando, porque tenemos un país hermoso", dijo Ospina tras finalizar el encuentro. "Para mi lo más importante es el esfuerzo del equipo, esta selección quiere hacer cosas importantes, todos los muchachos que vienen quieren aportar, hoy teníamos delante un gran rival, y al final seguimos en esta competencia, que es bastante difícil", agregó.La Celeste deja nuevamente en cuartos de final y eliminado en penales la Copa América, al igual que hace dos años cuando perdió en la tanda desde los doce pasos con Perú, luego finalista.Colombia se cruzará el martes con el vencedor del encuentro entre Argentina y Ecuador, que cerraban a continuación en Goiania los cuartos de final del torneo.La otra semifinal la jugarán Perú y Brasil, que derrotaron a Paraguay y Chile, respectivamente. - Récord y héroe cafetero - Las dos salvadas que le dieron el pase convirtieron a Ospina en el héroe cafetero la noche que anotó un récord histórico al superar a Carlos a Valderrama con 112 partidos en la selección.Con este triunfo, pasó a unas semifinales de la Copa América por octava vez, la más reciente en 2016, en el centenario del torneo de selecciones, en Estados Unidos.Así, el conjunto de Reinaldo Rueda supera su desempeño en la edición de la Copa en 2019, cuando fue eliminada por Chile cuartos de final, también definido por penales.Colombia, que tuvo un solo triunfo en su balance de grupos, se vio obligada a rearmar su mediocampo para este encuentro por las bajas de su referente Juan Guillermo Cuadrado, suspendido por acumulación de amarillas, y Matheus Uribe, por lesión.Presentó una alternativa con piezas ofensivas en la zona central. El delantero Rafael Santos Borré se ocupó de la derecha que usualmente ocupa Cuadrado con proyección de ataque, encabezado por Duvan Zapata y Luis Muriel. Aunque no logró anotar, Zapata fue un constante dolor de cabeza para la defensa charrúa. Después de un inicio sin profundidad, imprecisiones y escaso armado de juego de ambos lados, Colombia se fue agrandando con algunas llegadas de Zapata.Pero con su estrategia quitó oxígeno a Uruguay. Le copó el mediocampo y le dio poco margen de acción para establecer la conexión entre el nexo Giorgian De Arrascaeta y la temible dupla delantera uruguaya. Esta vez completa, con Luis Suárez desde el arranque después de estar entre los suplentes en el último partido ante Paraguay.Zapata encendió la primera alerta en la zaga rioplatense a los 25 y luego inquietó a los 44.Uruguay, aunque incómodo, tuvo lo suyo. El 'Matador' Cavani se mantuvo activo y logró asociarse en algunas con De Arrascaeta, aunque sin tiros certeros. Varios centros de Nahitan Nández desde la derecha que llegaron al medio del área terminaron en nada. - Zapata estuvo cerca - El partido cobró vida entrada la noche en Brasilia. Los equipos salieron con otra energía en el segundo tiempo y no tardaron en generar chances claras a ambos lados.Colombia atacó en el primer minuto de juego, y Nández quiso concretar para Uruguay de media distancia, pero su tiro hizo lucir a Ospina.Se volvió un ida y vuelta dinámico, con alternancia. El mediocampista Federico Valverde le puso dinamismo a Uruguay, que empezó a tocar y logró colarse en la rigurosa defensa tricolor, que contó con la solidez de Yerry Mina.Cuando la Celeste parecía ser más, Zapata volvió a ganarle a la marca, ahora de José María Giménez, y conectó con la cabeza un pelotazo largo que bloqueó abajo Muslera.El final de los 90 minutos estuvo marcado por las corridas de lado a lado con mutuo apuro por imponerse, pero no lo consiguieron.Uruguay y Colombia se habían encontrado en noviembre en la Eliminatoria sudamericana para Catar-2022, cuando los charrúas ganaron 3-0. La cuenta entre los dos arrojaba supremacía celeste, pero su ubicación en la puja camino al Mundial -en el cuarto puesto Uruguay y en el quinto Colombia ambos con 8 puntos- anticipaba un encuentro entre pares.mls/ol/ma