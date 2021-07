Rey Felipe.- El Rey aboga por trabajar "estrechamente unidos" para superar el impacto de la pandemia

01-07-2021 Los Reyes, Felipe VI (i) y Letizia (2d), la princesa de Asturias y de Girona, Leonor (2i), y la Infanta Sofía (3d) antes de entrar a la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona 2020 y 2021 en Caixaforum, a 1 de julio de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). Estos galardones promueven y fomentan la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press



Pide afrontar la "contradicción" de que la juventud actual tenga más medios pero menos oportunidades



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Rey Felipe VI ha abogado este jueves por trabajar "estrechamente unidos" para avanzar y alejar la incertidumbre que ha afectado a tantos hogares españoles y, de manera especial, a la vida de los jóvenes tras la pandemia.



Lo ha dicho en un discurso, alternando catalán y castellano, en la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi), a la que han asistido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, y la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.



Felipe VI ha lamentado que la pandemia altere la vida cotidiana de las personas, con consecuencias sociales, económicas y para la salud, pero ha destacado que esta situación también hace emerger valores como "la solidaridad, el esfuerzo colectivo, la unión y el afecto entre ciudadanos".



"(Son) valores que no solo nos ayudan a afrontar esta pandemia, sino que también nos confirman algo que ya sabíamos: que juntos seremos más capaces de encarar con esperanza ese deseado futuro de recuperación", ha enfatizado.



También ha dicho que se logrará "superar las consecuencias de la pandemia" gracias a los avances científicos y médicos que se han sucedido de una manera tan acelerada y colaborativa, como nunca antes.



"Solo así, estrechamente unidos, como hemos visto a lo largo de este tarde, conseguiremos avanzar para alejar la incertidumbre que ha afectado a tantos hogares de nuestro país y, de manera especial, a la vida de millones de jóvenes", ha dicho.



ENTENDER Y COMBATIR LA "CONTRADICCIÓN"



Ha subrayado que las nuevas generaciones tienen probablemente más medios que las precedentes, pero también menos oportunidades, lo que ha calificado de una "contradicción" que se debe entender, al tiempo que combatir.



El Rey ha asegurado que España no se puede permitir que una generación de jóvenes "transite entre las incertezas y las dificultades" que provocó la prolongada crisis económica de hace una década y la actual.



"No lo tenemos que permitir. Es fundamental aprender de la experiencia para mejorar y trabajar unidos para garantizar el desarrollo profesional y personal que merecen nuestros jóvenes y que, como país, tanto necesitamos", ha subrayado.



"SABE, PUEDE Y QUIERE"



Ha constatado un alto nivel de desempleo juvenil, que los jóvenes no pueden ser los perdedores en esta situación, y que hay que ofrecerles un futuro a su talento, porque la juventud "sabe, puede y quiere".



Además, ha afirmado que la FPdGi ha trabajado "infatigablemente" en la búsqueda de jóvenes con talento que permitan generar modelos de acción y comportamiento en otros jóvenes.



El Rey se ha dirigido a los premiados, a los que ha calificado de "referente para las generaciones del mañana", y ha considerado su talento como una guía para las nuevas generaciones y un orgullo para todos.



En su discurso, el Rey ha tenido un recuerdo "muy sentido" en memoria de Jaime Carvajal y Plácido Arango, y también ha agradecido el trabajo de Mònica Margarit y Quique Brancós por su trabajo al frente de la fundación desde sus inicios.



Ha señalado que, una vez acabe la ceremonia, la FPdGi pondrá en marcha la convocatoria de la edición 2022 de los premios porque, pese a la incertidumbre de la situación, la FPdGi "aporta certeza y es ya una clara guía en la carrera y trayectoria de muchos jóvenes".



"Felicidades, queridos premiados, y gracias por todo lo que hacéis; por lo que representáis, en definitiva, por lo que sois. Para mejorar nuestro presente y, así, fortalecer nuestra confianza en un futuro mejor para todos", ha concluido.



