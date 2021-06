El expresidente peruano Vizcarra se vacuna por segunda vez contra la covid-19

Fotografía de archivo del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020). EFE/ John Reyes/Archivo

Lima, 27 jun (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra se vacunó este sábado por segunda vez contra la covid-19 después de que en octubre pasado fuese uno los altos funcionarios vacunados de manera clandestina e irregular dentro del escándalo conocido en el país como el 'Vacunagate'.

Vizcarra, de 58 años, volvió a vacunarse esta vez dentro del proceso de vacunación abierto para la población, que se realiza por rangos de edad y esta semana comenzó el turno para los peruanos y peruanas entre los 58 y 59 años.

"Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la covid-19. Gracias a la Municipalidad de San Isidro y el Seguro Social de Salud (EsSalud) por llevar una vacunación ordenada y eficiente", informó este sábado Vizcarra en sus redes sociales.

En octubre de 2020, Vizcarra recibió dos dosis de la vacuna de la farmacéutica estatal china Sinopharm como parte de un privilegiado grupo de altos funcionarios y sus entornos cercanos que accedieron a un exclusivo lote llegado al país en el marco del ensayo clínico que se realizaba de esa vacuna en Perú.

Junto a Vizcarra también fueron vacunados su hermano y su mujer, mientras que también hicieron lo propio las exministras de Salud Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astetete.

VACUNADO INFORMALMENTE

Las dosis que recibieron eran parte de un pequeño lote que llegó al país para vacunar en principio al personal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) encargados del estudio.

En el momento de su inoculación, la vacuna de Sinopharm no tenía todavía autorización del organismo regulador para su administración a personas ajeno al ensayo clínico.

No fue hasta meses más tarde cuando esta vacuna tuvo un permiso de emergencia para que fuese la primera en llegar al país, con un primer lote de un millón de dosis en febrero que permitió vacunar al personal sanitario de primera línea, policías, militares y bomberos, en su mayoría.

En su defensa, Vizcarra aseguró que no era consciente de haber recibido la vacuna porque tanto él como su familia se presentaron para ser voluntarios del ensayo clínico, aunque esto fue desmentido por el director de la investigación, César Málaga.

SIETE MILLONES DE VACUNAS ADMINISTRADAS

El sábado se alcanzaron en Perú los siete millones de vacunas inoculadas, lo que sirve para que haya ya casi tres millones de personas con las dos dosis necesarias para adquirir protección frente al coronavirus.

Además de Sinopharm, en Perú también se están administrando las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, convertidos de momento en sus principales proveedores de vacunas.

Perú es uno de los países más afectados de la pandemia, al acumular más de dos millones de casos sintomáticos confirmados y más de 190.000 fallecidos, lo que le hace ser el país del mundo con la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.

Pese a que actualmente la incidencia del coronavirus está en descenso a nivel nacional, las autoridades sanitarias están en alerta ante los primeros casos confirmados de la variante delta, especialmente en la sureña región de Arequipa, la única del país donde los contagios están en ascenso en una probable tercera ola.