Ciencia.-Los elefantes resuelven problemas con personalidad

28-06-2021 El elefante de la sabana africana Tembo, en el zoológico de San Diego, fue uno de los elefantes que participaron en el estudio. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LISA BARRETT



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Así como los humanos tienen sus propias personalidades individuales, una nueva investigación en el Journal of Comparative Psychology muestra que los elefantes también tienen personalidades.



Además, la personalidad de un elefante puede jugar un papel importante en lo bien que ese elefante puede resolver problemas nuevos.



Los autores del artículo, del Laboratorio de Cognición y Comportamiento Animal de la Universidad de Wyoming, probaron 15 elefantes asiáticos y tres elefantes de la sabana africana en tres zoológicos de Estados Unidos: el zoológico de San Diego, el parque zoológico nacional Smithsonian y el zoológico de la ciudad de Oklahoma, con la ayuda de cuidadores de elefantes.



Trabajos anteriores de los mismos investigadores demostraron que los elefantes asiáticos pueden usar el agua como herramienta para resolver un problema novedoso, y alcanzar una sabrosa recompensa de malvavisco, en lo que se llama la tarea del objeto flotante. Esta vez, los autores diseñaron nuevas tareas novedosas, así como pruebas de personalidad, para los elefantes.



"Adoptamos un enfoque integral mediante el uso de tres tareas diferentes de resolución de problemas y tres tipos de evaluaciones de personalidad para determinar si la personalidad individual desempeñaba un papel en el que los elefantes podían resolver estas tareas", dice en un comunicado la coautora Lisa Barrett. "Como no podíamos darles a los elefantes una prueba de personalidad como las que conoce en línea, tuvimos que pensar de manera creativa".



Los autores desarrollaron pruebas de objetos novedosas, en las que presentaron a los elefantes un objeto desconocido, un globo de fiesta, un tronco quemado y el olor de un depredador (león o hiena), y registraron las respuestas de los elefantes. Puede ver videos de las pruebas de objetos novedosos: globo, tronco quemado y orina. También pidieron a los cuidadores de elefantes que completaran una encuesta sobre las personalidades de los animales a su cuidado; y, finalmente, observaron a los elefantes interactuando entre sí en sus hábitats del zoológico.



A partir de esas evaluaciones, Barrett y su colega Sarah Benson-Amram descubrieron que las encuestas y las observaciones eran los métodos más fiables para conocer la personalidad del elefante. En general, Barrett y Benson-Amram midieron rasgos como activos, afectuosos, agresivos, desafiantes, excitables, traviesos, tímidos y sociables, que también se han estudiado en otros animales.



"Estábamos ansiosos por ver si los rasgos de personalidad que descubrimos a través de las encuestas y observaciones predecían el éxito en nuevas tareas de resolución de problemas", dice Benson-Amram. "Los elefantes tuvieron la oportunidad de resolver cada tarea tres veces, y medimos si aprendieron a resolver más rápido con el tiempo, y luego rastreamos su éxito hasta su tipo de personalidad".



Las tres tareas de resolución de problemas incluyeron la tarea del tubo trampa, que es una prueba común utilizada con primates pero que nunca antes se había presentado fuera de los primates. Puede ver videos de las pruebas de resolución de problemas: bola en caja, bola de caña y tubo trampa.



Barrett y Benson-Amram descubrieron que los elefantes aprendieron a resolver dos de las tres tareas más rápido con el tiempo, a pesar de que los elefantes solo recibieron tres pruebas en cada tarea. Los rasgos que incluyen la agresividad y la actividad fueron predictores importantes de la resolución de problemas en general, pero los rasgos de personalidad medidos no predijeron significativamente la capacidad de aprendizaje.



Este estudio establece conexiones entre dos fuentes de variación individual, personalidad y cognición, en especies amenazadas. Una de las razones por las que es importante examinar la resolución de problemas en los elefantes es que se enfrentan a nuevos problemas que deben resolver con regularidad en la naturaleza.



Por ejemplo, si ciertos rasgos permiten a los elefantes superar problemas nuevos, es más probable que los elefantes invadan las tierras de cultivo y contribuyan al conflicto entre humanos y elefantes. Con más investigación, los administradores pueden predecir qué elefantes podrían vencer o habituarse a los elementos de disuasión, y los administradores pueden dedicar más recursos al seguimiento de los elefantes.