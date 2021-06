Marcelo Martins dice que es "muy difícil" irse tan rápido de la Copa América

El jugador Marcelo Moreno Martins de Bolivia. EFE/ Alberto Valdés /POOL /Archivo

Cuiabá (Brasil), 26 jun (EFE).- El goleador histórico de la selección boliviana Marcelo Martins Moreno manifestó que es "muy difícil" irse de la Copa América tan rápido, pero que a pesar de los malos resultados, a su juicio la Verde está "creciendo" y tienen en la mira demostrarlo en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Martins, quien recientemente superó la covid-19, expresó este sábado que "es muy difícil" irse del certamen internacional en el que se enfrentaron a "selecciones importantes" en el grupo A que calificó como el "grupo de la muerte".

Sin unidades, Bolivia es colista del grupo A que es liderado por Argentina con 7 puntos, le sigue Paraguay con 6, Chile con 5 y Uruguay con 4.

La Verde boliviana prácticamente ya está eliminada de este certamen a pesar de que le falta jugar un partido el lunes frente a Argentina que ya está clasificada a los cuartos de final.

"La selección boliviana está creciendo, está mejorando a pesar de los resultados que no son positivos dentro de la Copa América, pero se ve una selección que está creando una identidad muy buena", expresó Martins.

El ariete internacional destacó la participación y la "oportunidad" que tuvieron los juveniles de la Verde para tener "roce internacional" y de enfrentarse a selecciones "campeones del mundo".

Martins sostuvo que dentro del proceso que lidera el seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, están "ganando confianza" para los próximos partidos de las eliminatorias del Mundial Catar 2022 y que hay jugadores con "talento".

"En su momento vamos a ser una selección muy buena", sostuvo el goleador boliviano.

Bolivia ganó por 3-1 a Venezuela y empató 1-1 ante Chile en las fechas siete y ocho de las eliminatorias sudamericanas, respectivamente y en septiembre próximo se medirá con Colombia.

Sobre su recuperación de la covid-19 indicó que "no es fácil volver" a jugar y dejar todo en la cancha porque hay "miedo", pero que "con calma" está trabajando para mejorar la parte física, anímica y mental.

El 'Flecheiro' solo pudo jugar unos minutos en el partido de la pasada semana frente a Uruguay en el que Bolivia perdió 0-2.

El artillero, que milita en el Cruzeiro brasileño, causó polémica en esta Copa América al publicar en su cuenta en Instagram un mensaje en el que arremetía contra la Conmebol por los contagios de la covid-19 y cuestionaba si "¿la vida del jugador no vale nada?".

La Conmebol le multó con 20.000 dólares y la suspensión por un partido por esa situación.