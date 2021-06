Renan Lodi, el asistidor inesperado de Brasil

Un lateral izquierdo, Renan Lodi, ha desplazado a mediocampistas y atacantes en la sagrada función de asistir en Brasil, el país que con Pelé patentó la camisa '10' y que camina como favorito para ganar la Copa América-2021.

El marcador de punta del Atlético de Madrid es el segundo hombre que más ha dado pases gol en los últimos diez juegos de la 'Seleçao', sólo por detrás de un jugador nacido y criado para ello, Neymar.

Desde que Brasil goleó 3-0 a Corea del Sur en un amistoso disputado en Abu Dabi en noviembre de 2019, Renan Lodi ha habilitado en cinco ocasiones a sus compañeros, una vez menos que el '10'. Y lo ha hecho en apenas ocho salidas al campo.

"Lo que he hecho dentro de la selección aún es muy poco para lo que representa la selección brasileña. No me preocupo con los números, me preocupo con mi trabajo y en plantar mi semilla aquí", dijo el zaguero, de 23 años.

En una posición que en la Copa América-2021 ha alternado con Alex Sandro (Juventus, ITA) y en la que Alex Telles (Manchester United, ENG) ha pedido pista en el premundial sudamericano, Renan Lodi parece aspirar a caminar por la misma vía que alguna vez pisaron Roberto Carlos, Branco, Junior o Nilton Santos.

Ellos, en la izquierda, y otras fieras de la banda, pero derecha, como Cafú, Dani Alves, Nelinho, Djalma o Carlos Alberto han convertido a Brasil en una referencia mundial de laterales en la que Lodi aspira a heredero.

- Dos versiones fructíferas -

Formado en el Athletico Paranaense, Renan Lodi ha mostrado dos facetas muy distintas aunque complementarias en su club y en la intratable 'Canarinha' de Tite, que lleva diez victorias en línea.

En el Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, que apuesta a guardar las maneras defensivas, alternó el puesto de carrilero, tercer central o lateral con el español Mario Hermoso en la campaña que llevó a los colchoneros al título de la liga española.

En el Atleti su prioridad pasa por ayudar a salvaguardar el pórtico del esloveno Jan Oblak, quizás por eso en 23 partidos de la liga española (once como titular) sólo sumó dos asistencias y un gol.

En la 'Seleçao' es un punta más en el 3-2-5 que dispone Tite cuando su elenco ataca. Mientras Danilo, en la derecha, respalda a los centrales Marquinhos y Thiago Silva, el lateral izquierdo -Lodi, Alex Sandro o Telles- se convierte en extremo, con un volante de marca guardándole la espalda.

"En la selección tengo la libertad de ir al ataque, porque cuando miro para atrás tengo a un compañero cubriéndome", asegura Lodi.

- Un ojo en Catar -

Gracias a esa labor de punta se le ha facilitado asistir en amistosos, premundial y Copa América. En tres ocasiones lo hizo con centros precisos y en las dos restantes llegó hasta la línea final y ejecutó sendos pases de la muerte.

Sus números superan los de atacantes como Gabriel Jesus (2 asistencias), Richarlison (2) o Roberto Firmino (1). El delantero del Liverpool es el más beneficiado con el momento del lateral, quien le sirvió dos anotaciones: contra Bolivia (5-0) en la apertura del clasificatorio sudamericano y ante Colombia (2-1) el miércoles en la Copa América.

"Renan es increíble, él está creciendo y aún tiene mucho por crecer. Honestamente, es muy bueno tenerlo a mi lado, no sólo él aprende conmigo, sino que yo aprendo con él", afirmó Alex Sandro.

Lodi se puso la 'verdeamarela' por primera vez el 10 de octubre de 2019, en un juego amistoso que Brasil empató 1-1 con Senegal. Fue el tercer partido de los brasileños tras haber alzado la Copa América-2019, con Alex Sandro y Filipe Luís como marcadores izquierdos.

Desde aquel juego en Singapur ha sido un inamovible de Tite en las convocatorias, un lugar que se ha ganado a juego y números. Dos variantes que, confía, le alcancen para ganarse un cupo al Mundial de Catar-2022, adonde Brasil camina con pasos de gigante.

"Prefiero hacer mi trabajo con humildad, paso a paso, porque estoy seguro de que haciendo un grande trabajo en mi club voy a tener la oportunidad de algún día ver mi nombre en la lista de la Copa del Mundo".

raa/ma