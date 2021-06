Twitch apunta al deporte: "El 75% de nuestra audiencia es menor de 35 años"

Madrid, 25 jun (EFE).- En cualquier momento del día, 2,5 millones de personas están conectadas a un vídeo en directo en Twitch. Cada día son 30 millones, el 75% de ellos menores de 35 años. La plataforma quiere impulsar el contenido deportivo y comienza a establecer lazos con clubes y organizaciones. "Ya estamos hablando con UEFA y FIFA", asegura a EFE uno de sus ejecutivos, Farhan Ahmed.

Ya está pasando. La Copa América que actualmente se disputa en Brasil solo se puede ver en España a través de esta plataforma, propiedad del gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon, ya que uno de sus rostros más conocidos, el español Ibai Llanos, compró los derechos de retransmisión junto con Kosmos, la empresa presidida por el jugador del Barcelona Gerard Piqué.

Twitch es una plataforma de vídeo en directo gratuito, caracterizada por las múltiples formas que los espectadores tienen para interactuar con el creador y que ha vivido un crecimiento espectacular: en 2020 se vieron en ella más de 18.000 millones de horas de vídeo y cuenta con 26 millones de canales activos.

Muy vinculada con la retransmisión de videojuegos desde sus inicios, su objetivo es ir más allá. "Históricamente Twitch fue un servicio de 'gaming', pero en los últimos años han entrado nuevos verticales, como deporte y música", asegura en una entrevista con EFE el director de asociaciones estratégicas de la plataforma, Farhan Ahmed.

Hasta hace un año, la plataforma no tenía una categoría de vídeos sobre deportes. Ahora es una de las temáticas que quiere ampliar. "Nos queremos enfocar en el contenido sobre deporte. Tenemos varias conversaciones en marcha con UEFA y con la FIFA también, a las que queremos ayudar a conseguir sus objetivos", explica el portavoz.

Para ello, Twitch ha puesto en marcha acuerdos con competiciones como LaLiga española, clubes como los españoles Real Madrid y Barcelona, los italianos Juventus y Milán, los ingleses Arsenal y Tottenham y los franceses Paris Saint-Germain y Olympique de Marsellam, entre otros.

"Nuestro punto de vista es que es una oportunidad para crear nuevas comunidades y llegar a nuevas audiencias que no tienen en otros lugares. El usuario de Twitch es muy joven, el 75% está por debajo de 35 años, es contenido en directo y de larga duración, y tiene un gran enganche con el usuario", explica Ahmed.

La conexión del fútbol con el espectador más joven es uno de los debates candentes de los rectores del fútbol europeo, con posiciones contrarias, ante las cuales la plataforma quiere ofrecerse como solución. "Entiendo que quieren llegar a audiencias jóvenes, y creo que Twitch es importante para conseguir eso", apunta.

LAS LIGAS Y CLUBES "EXPERIMENTAN" Y "BUSCAN INTERACTIVIDAD"

Entre las entidades que más están experimentando con esta plataforma está LaLiga, que incluso ha llegado a retransmitir a través de ella algunos de los partidos en abierto de LaLiga Santander -como el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao- de la mano de Ibai Llanos. "Están experimentando diferentes formatos, buscando interactividad en los canales. Es algo que solemos proponer a los grandes socios", apunta el portavoz.

También el Real Madrid ha probado diferentes contenidos: retransmisiones de partidos del equipo femenino o del Castilla, duelos históricos e incluso una particular retransmisión en directo de los encuentros del primer equipo en los que un grupo de narradores aparecen en cámara, alternados con planos del banquillo, pero sin imágenes del juego, ya que están sujetas a derechos televisivos comprados por los operadores. El Barcelona también ha probado con este tipo de retransmisiones sin imágenes del juego, y con retransmisiones 'eSports' como 'PES' o 'Hearthstone'.

"El Mallorca también ha sido muy innovador, haciendo un directo en el final del mercado de transferencias de invierno, que creo que es muy interesante. Lo que estamos notando es que muchos clubes se abren un canal de forma orgánica, sin hablar con nosotros", añade Ahmed.

Por el momento, el portavoz insiste en que les interesan los contenidos que define en inglés como 'sports talk', aquellos basados en tertulias o reacciones a encuentros deportivos que están sucediendo pero que no muestran en imagen -lo que los especialistas denominan la segunda pantalla: usuarios que ven el contenido en un medio como la televisión, pero están atentos a las reacciones en otra plataforma-, pero recuerda que ya han retransmitido contenidos en directo con LaLiga, la Premier League inglesa o la Fórmula Uno.

¿Se ven pujando próximamente por los derechos de retransmisión de algún espectáculo deportivo? "Twitch no es un operador tradicional. Nosotros monetizamos de forma diferente, y para nosotros la clave ahora mismo es la conversación de la comunidad sobre el deporte, pero no podemos descartar nada", finaliza el director de acuerdos estratégicos de la plataforma de vídeo en directo más utilizada por la audiencia más joven.

Miguel Ángel Moreno