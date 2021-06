Colombia rebasa las 100.000 muertes por covid-19 entre protestas y lenta vacunación

CentralColombia alcanza 100.000 muertes, Cuba celebra eficacia de vacuna anticovid =(Fotos+Video+Infografía)= Bogotá, 22 Jun 2021 (AFP) - América Latina se convirtió el lunes en una zona de contrastes: Colombia superó la barrera de los 100.000 muertos por la pandemia del coronavirus, y Cuba dio a conocer el alto porcentaje de eficacia de su candidato vacunal Abdala, el primero de la región.Mientras que una mejoría sanitaria ha permitido a algunos países del mundo, como Francia y Japón, relajar sus medidas contra el covid-19, la epidemia se está redoblando en otros lugares, especialmente en Rusia, Indonesia y Brasil.Colombia, por su parte, superó el lunes la barrera de los 100.000 fallecidos y registró un nuevo récord de muertes en 24 horas con más de 600 fallecidos, según informó el Ministerio de Salud. Así, Colombia es el cuarto país con más fallecidos por millón de habitantes en América Latina y el Caribe, y el sexto en contagios, según un recuento de la AFP."Más de 10.000 muertes se hubieran prevenido si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas", aseguró el presidente Iván Duque en una declaración pública, en referencia a las manifestaciones contra su gobierno.De manera inversa, Cuba, uno de los países menos afectados de la región con menos de 170.000 casos y 1.170 muertes, entre sus 11,2 millones de habitantes, se congratuló el lunes de que su candidato vacunal Abdala mostrara una eficacia superior al 90% contra esta enfermedad."#Abdala candidato vacunal del @CIGBCuba, muestra una eficacia del 92,28%, en su esquema de 3 dosis. #CubaEsCiencia", indicó en un tuit BioCubaFarma, laboratorio al que pertenece el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). - A pesar del embargo - Está previsto que Abdala, que se encuentra en la fase final de los ensayos clínicos, reciba la aprobación oficial de las autoridades cubanas a finales de junio o principios de julio, pero la vacunación de una parte de la población comenzó a mediados de mayo. La noticia fue anunciada en persona al presidente Miguel Díaz-Canel, quien se congratuló en Twitter: "Golpeados por dos pandemias (#COVID19 y #Bloqueo), nuestros científicos del Finlay y CIGB, han saltado por encima de todos los obstáculos y nos han dado dos vacunas muy efectivas: #SOBERANA02 y #Abdala".El sábado, el instituto Finlay de vacunas había anunciado una eficacia del 62%, con dos de tres dosis, de su candidato vacunal Soberana 2, que también debe recibir en breve la luz verde de las autoridades.Su próxima aprobación las convertirá en las primeras vacunas contra el coronavirus desarrolladas y producidas en América Latina, a pesar de las dificultades denunciadas por los investigadores debido al embargo estadounidense, vigente desde 1962 y reforzado bajo la administración Trump. El gobierno cubano, que quiere vacunar al 70% de la población antes de agosto y a todos sus habitantes este año, dice que mantiene contacto con más de 30 países en relación a sus candidatas a vacunas.Aunque la isla sigue estando poco afectada por esta enfermedad, se enfrenta a un fuerte rebrote con un nuevo récord de casos diarios el lunes (1.561). Por su parte, Sudáfrica anunció este lunes el primer paso para dotar al continente de una capacidad de producción de vacunas contra el covid, pero el proyecto tardará en materializarse y mientras tanto "sigue muriendo gente", advirtió el presidente Cyril Ramaphosa. - Pronto Italia sin mascarillas - En contraste, varios países europeos están experimentando una clara mejora en el frente de salud. Italia, por ejemplo, uno de los más afectados por la pandemia, se está preparando para poner fin a la obligación de llevar mascarilla al aire libre."A partir del 28 de junio, ponemos fin a la obligación del uso de mascarilla al aire libre", anunció el ministro de Salud, Roberto Speranza, en Facebook, precisando que esta decisión se aplicaría a las regiones clasificadas como "zona blanca", donde la propagación del virus es menor, y que actualmente abarcan a casi toda Italia excepto el pequeño Valle de Aosta, en el norte.El anuncio se produjo tras el dictamen favorable emitido por la tarde por el "comité técnico-científico", que asesora al gobierno sobre la pandemia, y mientras Italia registraba el lunes sólo 21 muertes y 495 nuevos contagios en 24 horas. En algunas regiones no se ha registrado ninguna muerte.En tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el lunes que el 1 de julio se levantará el toque de queda nocturno y el que se aplica los domingos, al registrarse un descenso en el número de casos y haber acelerado la campaña de vacunación. Europa ha decidido reabrir sus fronteras a los estadounidenses, pero Estados Unidos sigue atrincherado y se niega a dar un calendario sobre un posible levantamiento de las prohibiciones de entrada, que iniciaron hace 15 meses."Esperamos la reanudación de los viajes transatlánticos tan pronto como la ciencia lo permita", pero "no puedo poner un plazo específico, sólo porque dependerá en gran parte del curso de la epidemiología" y de las "variantes", dijo el lunes Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, consultado por la AFP. burs-ka/ybl/lp/lda