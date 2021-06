Bukele propone una ley que busca evitar la privatización del agua en El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 18 jun (EFE).- El Gobierno de El Salvador presentó este viernes ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas, con 164 artículos, con la que se busca evitar la privatización del recurso hídrico, según lo informaron fuentes oficiales.

La propuesta fue entregada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, por petición del presidente Nayib Bukele, al líder del Congreso, Ernesto Castro.

El titular del MARN señaló a periodistas que "con esta propuesta estamos quitando la posibilidad de privatización del agua", sin brindar más detalles.

Por su parte, el presidente del Congreso señaló que la iniciativa será estudiada por una comisión especial que será conformada en los próximos días y la cual tendrá 90 días para discutir y analizar cada artículo.

"Vamos a garantizar el acceso al agua a las mayorías, vamos a garantizar también el cuidado de las cuencas (hidrográficas) y vamos a incentivar la reforestación (...) lo que salga de acá va a garantizar que el agua no sea privatizada", señaló el líder del Congreso a la prensa.

Indicó que durante la discusión de la propuesta "todos los sectores serán escuchados".

"En estos 90 días nos comprometemos a escuchar a todos los sectores. A las ONG, a la iglesia, a la sociedad civil, al sector privado, a todos los que tengan que ver con el tema del agua", apuntó.

Añadió que si todos los involucrados en el tema del agua "tienen un aporte para darle a esta ley va ser bienvenido, siempre y cuando no sean temas partidarios, ni ideológicos, ni que lleven algún interés económico".

La no privatización del agua ha sido la bandera de lucha en los últimos años de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, entre ellos la iglesia católica y las ONG ambientalistas.

El anuncio de la presentación de una propuesta de Ley General de Aguas por parte del presidente Bukele generó en los últimos días diversas reacciones en el país, ya que, a juicio de ambientalistas y expertos, no cumple con las necesidades de las mayorías y lo que en realidad busca es "beneficiar a unos pocos".

La propuesta que era analizada en el Congreso, que tenía el avance de 111 artículos acordados de un total de 160 y cuya aprobación se retrasó por diversos motivos, fue enviada al archivo el 13 de mayo por la Comisión de Medioambiente con el argumento de que los artículos no estaban "acorde con la realidad del país".

Los expertos prevén que el 80 % de país experimentará estrés hídrico en 2022 debido a la reducción de las lluvias, como efecto de la crisis climática.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.