Arshad Nadeem, un lanzador de jabalina contra la sequía olímpica de Pakistán

Arshad Nadeem soñaba con convertirse en una estrella del críquet, el deporte-rey en su país, pero siendo adolescente pasó al atletismo y aspira ahora, en los Juegos de Tokio, a brindar a Pakistán su primera medalla olímpica individual en más de tres décadas.

"Tengo una oportunidad real", confía este lanzador de jabalina a la AFP en plena preparación para la cita olímpica (23 julio-8 agosto).

"Si lo doy todo y si Dios quiere, ganaré una medalla", asegura.

Desde su estreno en los Juegos Olímpico en Londres-1948, Pakistán ha conseguido tres medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce. La mayor parte de la cosecha se ha dado en el hockey sobre césped, un deporte muy popular en el país.

Únicamente dos medallas han sido ganadas por deportistas en categoría individual, por el luchador Mohammad Bashir en Roma-1960 y por el boxeador Hussain Shah en Seúl-1988. Ambas fueron de bronce.

Nadeem, de 24 años, está decidido a inscribir su nombre en el palmarés olímpico de Pakistán, que es muy discreto pese a ser un país de 216 millones de habitantes.

En el Mundial de atletismo de Doha-2019 acabó decimosexto, pero Nadeem ocupa el sexto lugar en la clasificación de distancias alcanzadas en 2021, con el 86,83 metros que consiguió en abril en Mashhas (Irán) y que constituye su mejor marca personal.

"No me fijo en ninguno de los demás lanzadores de jabalina", asegura tras una sesión de entrenamiento en Lahore. "Me centro en mí y en la manera en la que lanzo. Lo hago lo mejor que puedo y es así como Dios me recompensa", afirma.

- La familia es lo primero -

Nadeem se colgó la medalla de oro en la competición de jabalina de los Juegos del Sudeste asiático, el año pasado en Nepal.

Pero para llegar a ello, este atleta de 1,87 metros, originario de un pequeño pueblo de Punyab, ha tenido que batallar duro: en su región faltan instalaciones deportivas acondicionadas y su prioridad es además ayudar a su familia.

Está casado y es padre de dos niños. Él mismo viene de una familia numerosa muy unida, compuesta por siete hermanas y hermanos.

Todos ellos tuvieron que ponerse a trabajar siendo muy jóvenes y eso dejó poco tiempo a Nadeem para su gran pasión, el críquet.

"Era bueno. En otras circunstancias habría tenido una oportunidad de llegar al equipo nacional", asegura.

Siguiendo los consejos de sus hermanos, Nadeem orientó su carrera deportiva al atletismo ya que ese deporte acaparaba menos tiempo, en contraste con el críquet, en el que los partidos pueden extenderse varios días.

En el atletismo no tuvo claro en un primer momento a qué disciplina dedicarse.

"Intenté el lanzamiento de peso, la jabalina, el disco, el martillo, el salto de longitud, el salto de altura y el triple salto", enumeró. "Incluso corrí los 100 y 200 metros, y los relevos", relata.

El punto de inflexión tuvo lugar en 2015, cuando fue contratado por la Oficina de Agua y Electricidad de Pakistán, una entidad gubernamental dotada de un presupuesto de apoyo a talentos deportivos.

- Buen alumno -

Tuvo que hacer entonces sacrificios, especialmente sobre su régimen alimentario. "Es cierto, tengo un gran problema con la comida", reconoce.

Su entrenador, Fayaz Hussain Bukhari, admite que la preparación para Tokio ha sido difícil: "El entrenamiento era un auténtico reto. Se quedó un año en casa por el coronavirus (...) Todos los gimnasios y estadios estaban cerrados. Tuve que presionar mucho para llevarle a un punto en el que pudiera competir y ganar de nuevo".

Bukhari, que cobra apenas 15.000 rupias al mes (unos 84 euros, 99 dólares) por ocuparse de Nadeem, insiste en la gran motivación de su pupilo.

"Entrena bien y aprende rápido. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Lo demás ya es cosa de Dios", afirma.

Sea cual sea el resultado en los Juegos de Tokio, Nadeem tendrá el apoyo de su familia y vecinos.

"Tenemos un pequeño pueblo que se ha hecho célebre no solamente en todo Pakistán sino en el mundo entero y es gracias a Arshad Nadeem", subraya el deportista, orgulloso.

