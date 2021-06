China.- La Policía de Hong Kong arresta a cinco directivos de medios de comunicación propiedad de Jimmy Lai

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Policía de Hong Kong ha arrestado este jueves a cinco directivos de medios de comunicación propiedad del magnate Jimmy Lai bajo sospechas de conspiración con agentes extranjeros para desestabilizar la seguridad nacional.



Entre los detenidos se encuentran el redactor jefe del diario 'Apple Daily', Ryan Law, y el director general de Next Digital, Cheung Kim-hung, por haber contravenido la ley de seguridad nacional, según informa 'The South China Morning Post'.



La actividad policial se ha centrado en registrar domicilios así como en enviar a más de 200 agentes a la sede del diario, aunque, hasta ahora, no se han presentado cargos contra los detenidos.



Una fuente policial ha apuntado a los medios locales que el presunto delito estaba relacionado con "informes publicados en el periódico".



Hong Kong detuvo a más de 10.000 personas en el marco de las protestas contra el Gobierno que tuvieron lugar en 2019. Los disturbios desembocaron en una criticada a nivel internacional ley de seguridad nacional aprobada en junio de 2020 por el Parlamento chino. Entre estos, se encuentra Lai, quien cumple pena de prisión en relación a su participación en estas protestas y por otros delitos.