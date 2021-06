El antes y el después de Sylvia Pantoja tras su paso por la peluquería

15-06-2021 Sylvia Pantoja. La artista muestra una vez más su apoyo incondicional a Kiko Rivera, con el que le gustaría retomar su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



La artista muestra una vez más su apoyo incondicional a Kiko Rivera, con el que le gustaría retomar su relación



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Con 12 kilos menos tras su aventura en 'Supervivientes', Sylvia Pantoja ha vuelto de Honduras convertida en una mujer nueva. Intentando dejar al margen sus polémicas con Isabel Pantoja y el resto del clan - a pesar de su tenso enfrentamiento en su regeso al plató del reality con Anabel, que no dudó en llamarla envidiosa - la artista ha dejado claro que va a centrarse en su carrera musical y este mismo martes lanza nuevo single, 'Vive la vida'.



Sin embargo, y continuando con la puesta a punto que comenzó en 'Supervivientes' al bajar considerablemente de peso y conseguir un bronceado que es la envidia de muchas, tocaba el momento de poner a punto su pelo. El sol, el mar - y el salitre - y la falta de cuidados en los casi dos meses que ha pasado en el reality hicieron auténticos estragos en la melena de Sylvia, que regresó de Honduras con un rubio visiblemente estropeado salpicado de canas y con un evidente encrespamiento.



Por ello, lo primero que ha hecho la artista tras su reaparición en el plató de 'Conexión Honduras' ha sido ir a su peluquería de confianza para lucir de nuevo pelazo. Y nosotros hemos sido testigos del antes y después de Sylvia, espectacular tras su paso por 'chapa y pintura'.



Así, de buena mañana y todavía con los estragos de la isla evidentes en su cabello - 'estropajado' como se dice vulgarmente - la prima de Isabel Pantoja confesaba tener una mezcla de sentimientos en estos momentos; "estoy muy contenta pero un poco triste porque querría haber seguido, pero también me esperan cosas bonitas. Lo sé, la gente está conmigo y es lo que más me llena de todo", ha asegurado. Muy discreta, y asegurando "no saber nada de eso", Sylvia ha evitado pronunciarse sobre la querella que Kiko Rivera ha presentado contra su tío Agustín Pantoja: "Yo ahí no me meto".



Horas después, y tras haber sometido su melena a todo tipo de tratamientos para lucir radiante, veíamos a Sylvia saliendo feliz con el cambio de la peluquería y confesando que estaba encantada de que "por fin me han cubierto las canas".



Tan discreta como a su llegada al centro estético, la cantante se ha mostrado firme, asegurando que "no quiero hablar de la familia Pantoja, yo solo quiero hablar de mi concurso y la verdad es que no he hablado en el concurso apenas de ella, solo cuando me han preguntado los compañeros. No quiero".



Eso sí, Sylvia no ha podido evitar 'mojarse' sobre la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, señalando que "nunca se imagina uno cosas que pasan en la vida y pasan" y afirmando, con ironía, que no sabe si algún día se reconciliarán: "No soy Aramís Fuster". "Ojalá se arreglen, a mí me gustaría arreglarme con Kiko que le tengo mucho cariño", ha añadido dejando claro una vez más su cariño por el hijo de la tonadillera.



"No tengo el número de Kiko", confiesa Sylvia, admitiendo que le gustaría tenerlo para poder ponerse en contacto con él, y revelando que "coincidimos en el hotel este fin de semana pero no me atreví a acercarme. creo que él me vio".



Además, y aunque no vio el enfrentamiento de Kiko con Anabel Pantoja en 'Viernes Deluxe', no duda en mostrar su apoyo al Dj: "Yo siempre me posiciono con Kiko porque es un niño al que le tengo cariño desde que lo tuve en brazos chiquitito, es muy noble y le hace falta mucho cariño y apoyo".